Víťazka súťaže Virtuosi V4+ môže vystupovať na svetových pódiách

Žilina 28. decembra (TASR) - Mladé hudobné talenty z krajín V4 a Srbska sa v predvianočnom období predstavili na televíznych obrazovkách v súťaži o "superstar" klasickej hudby Virtuosi V4+. Slovenskou víťazkou súťaže sa stala 13-ročná hráčka na zobcovej flaute Ajna Marosz z Podhoria pri Žiline.



Žiačka z triedy Pavla Stillera v Základnej umeleckej škole (ZUŠ) L. Árvaya v Žiline na seba upozornila pred rokom obrovským úspechom, keď vyhrala medzinárodnú súťaž v Amsterdame ORDA 2019. Hneď nato sa predstavila domácemu publiku v Sammartiniho koncerte so Štátnym komorným orchestrom Žilina v Dome umenia Fatra.



"Keďže počas prvej vlny epidémie sme my muzikanti stratili možnosť verejne vystupovať a odpadli i všetky súťaže, rada som prijala výzvu zúčastniť sa na Virtuózoch," povedala Ajna.



Na základe poslanej nahrávky ju zavolali na kasting, z ktorého vzišli štyria zástupcovia Slovenska v hlavnej časti súťaže. "Nasledovalo najdôležitejšie kolo, semifinále. V ňom bol súperom Ajny, napriek mladučkému veku svetovými pódiami preverený virtuóz, huslista Teo Gertler," pripomenul učiteľ mladej virtuózky v žilinskej ZUŠ.



"Teo je naozaj vynikajúci, vôbec som si nepripúšťala, že by som cez neho mohla prejsť," opísala Ajna pocity pred semifinále.



O to väčšie prekvapenie a nadšenie sa dalo podľa jej učiteľa vyčítať v Ajniných očiach pri vyhlasovaní výsledkov o postupe do posledného kola. "Vo finále Ajna strhujúcim spôsobom zahrala poslednú časť zo skladby súčasného autora Richarda Harveyho Concerto Incantato, čo ocenil i predseda poroty a zároveň umelecký garant celej súťaže, maestro Plácido Domingo. A napriek tomu, že jej v ceste k víťazstvu stála úžasná speváčka Alžbeta Reháková, bolo to meno Ajny Marosz, ktoré zaznelo pri vyhlásení slovenského víťaza Virtuosi V4+," podotkol Stiller.



Ajna víťazstvom získala možnosť vystupovať na svetových pódiách so špičkovými telesami. "Ale zároveň sa jej podarilo to, čo si pred súťažou predsavzala – dokázať ľuďom, že zobcová flauta je plnohodnotný nástroj, ktorý dokáže vzbudiť veľké emócie," zhodnotil účasť v súťaži jej žilinský pedagóg.