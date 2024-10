Víťazkou Košického zlatého pokladu je Nicky Mack s piesňou Ľalie

Snímka z finálového koncertu 40. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad 2024 v košickom Kulturparku 26. októbra 2024. Na snímke hudobný hosť Igor Timko. Foto: TASR - František Iván

Košice 27. októbra (TASR) – Košický Kulturpark bol v sobotu večer (26. 10.) miestom finálového večera 40. ročníka autorskej piesňovej súťaže Košický zlatý poklad 2024. Do jubilejného ročníka od vyhlásenia 6. mája do uzávierky 1. septembra sa prihlásilo 125 súťažných piesní. Odborná porota vybrala do finále desať z nich, ktoré už poslucháči mali možnosť poznať vo vysielaní Rádia Slovensko a Rádia Regina. Špecialitou jubilejného ročníka sú aj hudobné novinky, ktoré napísali bývalí laureáti súťaže.Podľa rozhodnutia poroty sa víťazkou stala speváčka Nicky Mack (vlastným menom Dominika Macková) s vlastnou skladbou Ľalie, na druhom mieste skončil pesničkár Peter Juhás s vlastnou piesňou Tušenie, tretie miesto obsadila formácia Moruša s piesňou Tancuj, hudbu aj text zložil Mário Zeman.Ervín Olešňan za pieseň Pýtam sa získal cenu Rádia Slovensko aj cenu poslucháčov. Cenu Rádia Regina Východ si prevzala skupina Moruša za pieseň Tancuj, cenu za najlepší spev aj najlepší text si odnáša Sima na Zemi za skladbu Real Life Safari.V nesúťažnej časti večera sa so svojimi novými piesňami, zloženými práve pre 40. ročník, predstavili BuranoWski (víťaz 26. ročníka), Zuzana Mikulcová (2. miesto 30. ročníka), Kristián Dufinec, spevák skupiny Iconito (víťaz 30. ročníka) a Janka Kozáková, speváčka skupiny Mukatado (2. miesto 19. ročníka). Vystúpili aj známe osobnosti populárnej hudby - Beáta Dubasová (finalistka 2. ročníka), Igor Timko (víťaz 12. ročníka) a Peter Cmorik (finalista 17. ročníka).povedala pre TASR Nicky Mack, ktorá práve vo finálový deň oslávila 30. narodeniny.Svoju spevácku dráhu začínala v Košiciach aj Beáta Dubasová, ktorá v roku 1982 skončila v druhom ročníku na druhom mieste.zaspomínala Dubasová.Prvý ročník súťaže ešte pod názvom Košice 80 sa konal 16. októbra 1980 vo veľkej sále Domu umenia v Košiciach. Do finálového večera postúpilo šesť piesní. Víťaznou piesňou úvodného ročníka sa stala skladba s názvom Ciachovanie váh, autorov Pavla Janíčka a Márie Riškovej. Interpretku Janu Havírovú sprevádzala skupina Juraja Szabadosa.