Víťazmi Ceny ETM sú Vráble, Trnavský kraj a ZŠ Moskovská v B. Bystrici

Bratislava 17. októbra (TASR) - Víťazmi národnej súťaže o Cenu Európskeho týždňa mobility (ETM) sú mesto Vráble, Trnavský samosprávny kraj (TTSK) a Základná škola (ZŠ) Moskovská v Banskej Bystrici. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). TASR o tom informovala hovorkyňa SAŽP Michaela Pšenáková.



Nad rámec štatútu národnej súťaže o Cenu ETM sa SAŽP rozhodla aj tento rok udeliť špeciálnu cenu za aktívny prínos v prospech udržateľnej mobility na Slovensku. Ocenenie patrí Andrei Štulajterovej, ktorá je dlhodobo národnou koordinátorkou Európskeho týždňa mobility.



V kategórii Aktívna samospráva zvíťazilo mesto Vráble, v ktorom sa do ETM zapojili takmer všetky základné školy, gymnázium aj jedna materská škola. SAŽP priblížila, že mesto na jeden deň uzavrelo ulicu pred školou, čo využilo na diskusiu o vytváraní bezpečných zón pri školách.



V kategórii Aktívny samosprávny kraj opäť bodoval TTSK. V rámci ETM pripravil pre svojich zamestnancov akciu s názvom "Odvez svojho kolegu". V spolupráci s dopravcami znížil počas ETM cenu ročného celosieťového lístka takmer o polovicu a ako prvý na Slovensku zrealizoval simuláciu zrážky cyklistu s motorovým vozidlom. TTSK tiež vytvoril pri stredných školách a ďalších organizáciách z vlastných dotačných schém 1132 parkovacích miest pre bicykle.



Víťazom kategórie Aktívna organizácia je ZŠ Moskovská v Banskej Bystrici, ktorá svojou výzvou presvedčila žiakov prísť do školy pešo, na bicykli, kolobežke alebo autobusom. Žiaci si svoju cestu do školy fotili a zverejňovali na webe školy spolu so svojimi pocitmi.



Hlavným cieľom ETM je povzbudiť samosprávy v zavádzaní a podpore udržateľnej mestskej mobility, ako aj umožniť obyvateľom samospráv vyskúšať si alternatívne spôsoby dopravy voči preprave autom. Téma 22. ročníka kampane s mottom Šetri energiu oslovila 70 samospráv a 46 organizácií. Výsledky kampane vyhodnotila SAŽP v priestoroch Cikkerovej siene Radnice v Banskej Bystrici.