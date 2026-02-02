< sekcia Regióny
Víťazné projekty participatívneho rozpočtu Banskej Bystrice sú známe
Za 6000 eur aktívni Banskobystričania vybudujú útulné zelené miesta s priestorom na čítanie, oddych a relax.
Autor TASR
Banská Bystrica 2. februára (TASR) - Víťazné projekty participatívneho rozpočtu mesta Banská Bystrica sú už známe. Do online hlasovania, ktoré sa uskutočnilo počas januára, sa zapojilo 1145 hlasujúcich, pričom každý mohol podporiť dva projekty. Rozhodoval najvyšší počet hlasov. TASR o tom v pondelok informovala Barbara Károlyová z kancelárie banskobystrického primátora.
Celková suma vyčlenená na participatívny rozpočet bola 40.000 eur. „Keďže rozpočty štyroch víťazných projektov dosiahli spolu 36.000 eur, zvyšných 4000 eur bude v súlade so štatútom pridelených projektu, ktorý sa umiestnil na piatom mieste,“ konštatovala Károlyová.
Medzi víťazné projekty patrí druhá etapa detského dopravného ihriska na sídlisku Fončorda, ktoré dostalo 307 hlasov, a na tento účel pôjde suma 10.000 eur. Rovnakú sumu zabezpečilo 275 hlasov projektu Mini Pumptrack. Rozšíri sa tým existujúci Bike Park medzi Moskovskou a Oremburskou ulicou a pribudnú ďalšie hravé prvky pre deti i dospelých.
Projekt Pri jednom stole - spájanie generácií získal 214 hlasov. Za 10.000 eur vznikne v priestore bývalého detského ihriska na ulici THK kruhový zastrešený altánok so stolom a s lavicami, doplnený o výsadbu trvaliek a byliniek. Miesto má slúžiť na stretávanie sa ľudí rôznych generácií, spoločenské hry, oslavy či neformálne susedské stretnutia.
Na premenu zanedbaných a nevyužívaných betónových plôch v blízkosti pobočiek verejnej knižnice je zameraný projekt Literárne záhradky, ktorý dostal 210 hlasov. Za 6000 eur aktívni Banskobystričania vybudujú útulné zelené miesta s priestorom na čítanie, oddych a relax.
Vzhľadom na nevyčerpanie celej alokovanej sumy pôjde finančná podpora vo výške 4000 eur aj na revitalizáciu oddychovej zóny pred cintorínom v Šalkovej, ktorá sa v hlasovaní umiestnila na piatom mieste so ziskom 203 hlasov.
