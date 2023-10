Víťazné stromy v ankete Strom roka 2023 vyhlásia v polovici októbra

Banská Bystrica 3. októbra (TASR) - Hlasovanie v 21. ročníku ankety Strom roka je ukončené. Nadácia Ekopolis oznámi mená víťazov 13. októbra v Bratislave. TASR o tom v utorok informovala Martina Hromadová z banskobystrickej nadácie.



Hlasovanie verejnosti za dvanásť výnimočných stromov trvalo od 1. júla do 30. septembra a aktuálne prebieha prepočítavanie všetkých hlasov a príprava na vyhodnotenie.



"Tradičnou odmenou pre prvé tri víťazné stromy je odborné ošetrenie akreditovaným arboristom v hodnote 300 eur, ktoré zabezpečuje odborný partner ankety ISA Slovensko," konštatovala Hromadová. Víťazný strom okrem odborného posudku a ošetrenia automaticky postupuje do finále súťaže najvýnimočnejších stromov z Európy, kde bude reprezentovať Slovensko medzi ďalšími 15 krajinami.



Súčasťou tohto ročníka bola opäť súťaž venovaná školám, ktoré vďaka hlasovaniu žiakov alebo environmentálne zameraným aktivitám v škole môžu získať výsadbový materiál do školských záhrad, prípadne vecné ceny.



"Školy sa dočkajú ocenenia v dvoch kategóriách. V prvej rozhoduje počet hlasov od študentov, v druhej ich aktivity navyše, ktoré tento rok nesú tému Život stromov," doplnila Hromadová. Do súťaže sa zapojilo takmer 30 materských, základných a stredných škôl z celého Slovenska.



Podľa Milana Hronca z nadácie Ekopolis anketa však ani zďaleka nekončí. Dobrovoľníkov z občianskeho združenia Klub ochrancov zelene čaká dosádzanie nových stromov v Senici-Čáčov a vo Vrbovciach-Štefanovej. "Ide o doplnenie stromov do jednotlivých stromoradí, ktoré poškodila zver. Vysadených bude 15 vzrastlých stromov za účasti dobrovoľníkov i širšej verejnosti. Sadiť sa bude neskôr na jeseň, keď to umožní chladnejšie počasie," dodal Hronec.