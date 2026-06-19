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Víťaznú posádku ZZS nemocnice v Brezne ocenil minister K. Šaško
Víťazný záchranársky tím z Brezna v zložení Adam Lofaj, Adrián Katreniak, Tobiaš Kabát a Janka Kružliaková sa v takejto súťaži ocitli po prvý raz.
Autor TASR
Brezno/Bratislava 19. júna (TASR) - Posádku záchrannej zdravotnej služby (ZZS) Nemocnice s poliklinikou Brezno, ktorá zvíťazila na 29. ročníku prestížnej medzinárodnej súťaže Rallye Rejvíz v českej obci Loučná nad Desnou v kategórii rýchlej zdravotnej pomoci, ocenil v piatok minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Podľa neho štvorčlenný tím záchranárov z Brezna dokázal v medzinárodnej konkurencii svoju profesionalitu, súhru a odbornosť. TASR o tom informovali z komunikačného odboru Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.
„Na tomto príbehu ma fascinuje nielen samotné víťazstvo, ale i cesta, ktorá k nemu viedla. Sú to mladí ľudia, ktorí netvoria jednu posádku v každodennej službe, no spojila ich chuť posúvať sa ďalej, učiť sa a reprezentovať Slovensko. Rozhodli sa venovať svoj voľný čas náročnej príprave, vytvorili tím a dokázali zvíťaziť v medzinárodnej konkurencii. Je to dôkaz ich talentu, odhodlania a nadšenia pre záchranárstvo. Ich úspech je dôkazom, že máme mladú generáciu zdravotníkov, na ktorú sa môžeme s dôverou pozerať do budúcnosti,“ zdôraznil Šaško.
Víťazný záchranársky tím z Brezna v zložení Adam Lofaj, Adrián Katreniak, Tobiaš Kabát a Janka Kružliaková sa v takejto súťaži ocitli po prvý raz. Počas súťažných disciplín museli preukázať nielen odborné vedomosti a praktické zručnosti, ale i schopnosť správne sa rozhodovať v kritických situáciách a efektívne spolupracovať pod časovým tlakom.
Ako uviedlo MZ SR, v kategórii rýchlej lekárskej pomoci získala prvenstvo posádka ZZS z Trenčína, ktorá na tomto podujatí zvíťazila už tretíkrát.
Rallye Rejvíz patrí medzi najuznávanejšie odborné podujatia v oblasti prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti a každoročne sa na nej stretávajú špičkové posádky záchranných služieb z viacerých krajín sveta.
„Na tomto príbehu ma fascinuje nielen samotné víťazstvo, ale i cesta, ktorá k nemu viedla. Sú to mladí ľudia, ktorí netvoria jednu posádku v každodennej službe, no spojila ich chuť posúvať sa ďalej, učiť sa a reprezentovať Slovensko. Rozhodli sa venovať svoj voľný čas náročnej príprave, vytvorili tím a dokázali zvíťaziť v medzinárodnej konkurencii. Je to dôkaz ich talentu, odhodlania a nadšenia pre záchranárstvo. Ich úspech je dôkazom, že máme mladú generáciu zdravotníkov, na ktorú sa môžeme s dôverou pozerať do budúcnosti,“ zdôraznil Šaško.
Víťazný záchranársky tím z Brezna v zložení Adam Lofaj, Adrián Katreniak, Tobiaš Kabát a Janka Kružliaková sa v takejto súťaži ocitli po prvý raz. Počas súťažných disciplín museli preukázať nielen odborné vedomosti a praktické zručnosti, ale i schopnosť správne sa rozhodovať v kritických situáciách a efektívne spolupracovať pod časovým tlakom.
Ako uviedlo MZ SR, v kategórii rýchlej lekárskej pomoci získala prvenstvo posádka ZZS z Trenčína, ktorá na tomto podujatí zvíťazila už tretíkrát.
Rallye Rejvíz patrí medzi najuznávanejšie odborné podujatia v oblasti prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti a každoročne sa na nej stretávajú špičkové posádky záchranných služieb z viacerých krajín sveta.