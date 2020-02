Víťaznú praženicu za najkrajšiu masku si pripravia Vyšnokubínčania

Vyšný Kubín 20. februára (TASR) – Hlavnú cenu, sto vajec a päť kilogramov údenín, získali v súťaži O najkrajšiu fašiangovú masku škôlkari z Vyšného Kubína. Ich kartónový turoň najviac zaujal porotu súťaže. Víťazné dielo má podľa riaditeľa Oravského kultúrneho strediska Miroslava Žabenského aj pridanú hodnotu – je funkčné, dá sa obliecť.







Do súťaže sa zapojilo štrnásť základných a materských škôl z dolnej Oravy. Deti so svojimi učiteľkami vytvorili tradičné zvieracie masky, karnevalové "škrabošky", i modernejšie výtvory. Vyhrať však mohla len jedna maska. "Tešíme sa spolu s našimi deťmi. Z vajec urobíme praženicu, klobásky a slaninu využijeme na prípravu ďalších špecialít, určite všetko zužitkujeme," povedal starosta Vyšného Kubína Antonín Zámečník.



Vyhodnotenie súťaže a zároveň otvorenie výstavy sa konalo tento týždeň v kaštieli vo Veličnej. Výstava je tu nainštalovaná do 27. februára.