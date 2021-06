Víťazný návrh súťaže 700 rokov Žiliny umiestnia pred mestskou radnicou

Žilina 4. júna (TASR) – Prvú cenu vo verejnej výtvarno-architektonickej súťaži 700 rokov Žiliny získal minimalistický kruhový objekt Tomáša Cillera, Slavomíra Fondrka a Radoslava Jankoviča. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka zaujal víťazný návrh porotu svojou čistotou, jednoduchosťou, hravosťou a premysleným umiestnením v priestore.



Druhú cenu udelila porota subtílnemu stĺpu Mareka Sobolu a Michala Janigu. "Dielo zaujalo porotu svojou prácou so symbolikou, výtvarnou čistotou a minimalizmom, zároveň bolo citlivo umiestnené v priestore pred radnicou. Treťou cenou ocenili koncept 'žilinskej míle' od autorov Drahomíry Berákovej, Matúša Beráka, Jána Bittnera a Veroniky Šindlerovej. Išlo o veľmi zaujímavý multimediálny a multipriestorový koncept. Do súťaže sa zapojilo celkovo 21 tvorcov a autorských kolektívov," doplnil hovorca mesta Žilina.



"Porota mala náročnú úlohu vybrať víťazov vzhľadom na počet zapojených autorov, ako aj kreatívne spracovanie súťažných kritérií. Navrhované výtvarné diela vykazujú vysokú kvalitu i odbornosť pri práci s rôznymi materiálmi či umeleckým poňatím stanovenej témy," uviedol vedúci Útvaru hlavného architekta mesta Žilina Rudolf Chodelka.



Mesto Žilina vyhlásilo verejnú anonymnú výtvarno-architektonickú súťaž pri príležitosti osláv 700. výročia udelenia prvých (v súčasnosti známych) mestských výsad Žiline v roku 1321 kráľom Karolom I. Róbertom z Anjou a 640. výročia Privilégia pre žilinských Slovákov, uviedol Miškovčík.



"Teší ma, že sa do súťaže zapojilo toľko talentovaných ľudí, ktorí zhmotnili naše vízie do zaujímavých výtvarných diel. Víťazné návrhy zaujímavým spôsobom prepájajú odkaz na významné historické udalosti so súčasnosťou. Ich podoba zároveň zatraktívni celý priestor pred mestskou radnicou, kde plánujeme dielo inštalovať," dodal primátor Žiliny Peter Fiabáne.