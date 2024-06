Víťazom eurovolieb v Nitrianskom kraji sa stal Smer-SD, v Nitre PS

Nitra 10. júna (TASR) - V Nitrianskom kraji získala vo voľbách do Európskeho parlamentu najviac hlasov strana Smer-SD. Podľa údajov Štatistického úradu SR ju volilo 45.368 voličov, čo je 26,01 percenta. Na druhom mieste skončilo Progresívne Slovensko so 40.892 hlasmi a 23,44 percenta.



Hnutie Republika volilo 21.800 ľudí, v eurovoľbách tak získalo 12,5 percenta. Strana Szövetség - Aliancia získala 11,71 percenta, celkovo jej svoj hlas odovzdalo 20.438 voličov. Stranu Hlas-SD volilo 15.126 ľudí, čo znamená 8,67-percentný podiel. KDH so ziskom 4,41 percenta volilo 7699 ľudí. Nasledujú Demokrati s 3,91-percentným podielom a s 6821 hlasmi. SaS oslovila v Nitrianskom kraji 6347 voličov a získala 3,63 percenta. Hnutie Slovensko a Za ľudí získali v eurovoľbách spolu 1,51 percenta, volilo ich 2649 ľudí. SNS so ziskom 1,42 percenta volilo v Nitrianskom kraji 2484 ľudí.



Zo siedmich okresov Nitrianskeho kraja vyhralo Progresívne Slovensko v Nitrianskom, Šalianskom a Levickom okrese. Strana Smer-SD zasa v Zlatomoravskom, Novozámockom a Topoľčianskom okrese. V okrese Komárno bola víťazom strana Szövetség - Aliancia, ktorá tu získala 41,01 percenta.



Víťazom eurovolieb v Nitre je PS so ziskom 32,81 percenta





Víťazom volieb do Európskeho parlamentu je v Nitre Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 32,81 percenta. Podľa údajov Štatistického úradu SR získalo PS v krajskom meste 7843 hlasov. Druhá skončila strana Smer-SD s 25,67 percenta a so 6136 odovzdanými hlasmi.



Tretia Republika získala v Nitre 11,48 percenta a 2745 hlasov. Nasleduje Hlas-SD so 7,26-percentným podielom a s 1736 hlasmi. KDH volilo 1425 ľudí, čo predstavuje 5,96 percenta. SaS dostalo v Nitre 1392 hlasov, čo je 5,82 percenta. Demokrati s 5,24-percentným podielom získali 1254 hlasov.



Koalícii Slovensko, Za ľudí odovzdalo hlas 324 voličov, spolu tak získala 1,35 percenta. S rovnakým výsledkom skončila v krajskom meste aj SNS. Zvyšné kandidujúce strany v Nitre nezískali ani jedno percento.