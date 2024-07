Víťazom folklórneho festivalu Akademický Zvolen je Borievka z Košíc

Zvolen 12. júla (TASR) - Víťazom 26. ročníka medzinárodného festivalu vysokoškolských folklórnych súborov Akademický Zvolen sa stala Borievka z Technickej univerzity v Košiciach. Z mesta pod Pustým hradom si odnáša hlavnú cenu - Zvolenskú fujaru. TASR o tom v piatok informoval hovorca Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO) Ján Lichý.



Dodal, že podujatie sa skončilo vo štvrtok (11. 7.) večer galaprogramom v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Odborná porota hodnotila hudbu, spev, tanec, námet, scénické spracovanie či autentickosť odevov. Víťaz vystúpil s programovým blokom s názvom Obrázky z Raslavíc. Autormi choreografie sú Ján Vajda, Peter Vajda, Dana Smoligová a autorom hudobného spracovania je Matej Topoľovský.



Osobitým ocenením festivalu bola Cena primátora mesta Zvolen, ktorú primátor Vladimír Maňka odovzdal folkloristom súboru Mladosť. Jeho zriaďovateľom je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Súbor sa na festivale predstavil programom Ornamenty.



Prorektor Technickej univerzity vo Zvolene Jaroslav Šálka odovzdal štafetu organizovania akademického folklórneho festivalu. Bolo to do rúk prorektora Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Pavla Finduru, organizátora festivalu Akademická Nitra 2025.



Na festivale sa zúčastnilo sedem folklórnych súborov zo Slovenska a štyri zo zahraničia. "Bolo to viac ako 350 mladých ľudí, ktorí spievali, hrali, tancovali a súťažne vystupovali vo zvolenskom divadle počas dvoch súťažných večerov," objasnil s tým, že súťažné predstavenia doplnili večery na Námestí SNP vo Zvolene.



Festival vysokoškolských folklórnych súborov Akademický Zvolen je trvalou súčasťou kultúrno-spoločenského života regiónu. Zameriava sa na rozvoj tradičných kultúrnych hodnôt slovenského ľudu v oblasti zvykov, spevu, tanca a hudby, a tiež na ich tvorivú konfrontáciu s ľudovou kultúrou iných krajín.