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Víťazom Košického zlatého pokladu je René Bošeľa s piesňou Hron
Hudobnými hosťami boli Veronika Rabada s kapelou a víťazka minulého ročníka Martina Comisso.
Autor TASR
Košice 7. novembra (TASR) - Víťazom 42. ročníka autorskej pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad sa stal René Bošeľa s piesňou Hron. O víťazovi rozhodla odborná porota počas sobotňajšieho finálového večera v košickej Kunsthalle, na ktorom sa predstavilo 12 finalistov.
Druhé miesto obsadil interpret Luki so skladbou Najlepšia verzia, tretia skončila Martina Majerčíková s piesňou Dávam ti čas. Cenu poslucháčov a divákov získala speváčka Stefi so skladbou Nádych. René Bošeľa si okrem hlavnej ceny odniesol aj Cenu Rádia Slovensko.
Hudobnými hosťami boli Veronika Rabada s kapelou a víťazka minulého ročníka Martina Comisso. O víťazoch rozhodovala osemčlenná odborná porota v zložení Martin Husovský, Slávka Tkáčová, Štefan Štec, Zuzana Eperješiová, Juraj Čurný, Richard Hergott, Peter Janků a Jozef Puchala.
Do 42. ročníka autorskej pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad sa prihlásilo 146 skladieb rôznych hudobných žánrov zo Slovenska i zahraničia. Do užšieho výberu postúpilo 69 piesní, z ktorých porota zložená z hudobných dramaturgov Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) vybrala 12 finalistov.
Druhé miesto obsadil interpret Luki so skladbou Najlepšia verzia, tretia skončila Martina Majerčíková s piesňou Dávam ti čas. Cenu poslucháčov a divákov získala speváčka Stefi so skladbou Nádych. René Bošeľa si okrem hlavnej ceny odniesol aj Cenu Rádia Slovensko.
Hudobnými hosťami boli Veronika Rabada s kapelou a víťazka minulého ročníka Martina Comisso. O víťazoch rozhodovala osemčlenná odborná porota v zložení Martin Husovský, Slávka Tkáčová, Štefan Štec, Zuzana Eperješiová, Juraj Čurný, Richard Hergott, Peter Janků a Jozef Puchala.
Do 42. ročníka autorskej pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad sa prihlásilo 146 skladieb rôznych hudobných žánrov zo Slovenska i zahraničia. Do užšieho výberu postúpilo 69 piesní, z ktorých porota zložená z hudobných dramaturgov Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) vybrala 12 finalistov.