Víťazom participatívneho rozpočtu Detvy je park pre majiteľov psov

Detva 7. júna (TASR) - Víťazom participatívneho rozpočtu mesta Detva je park na trávenie voľného času pre majiteľov psov. Kolektív milovníkov zvierat získal 524 hlasov a sumu 5000 eur.



Projekt je podľa žiadosti plánovaný na ploche pri zimnom štadióne. Jeho výmera bude približne 500 metrov štvorcových. Informovala o tom Simona Parobková z oddelenia výstavby, rozvoja a komunálnych služieb mestského úradu v Detve.



Na druhom mieste s 472 hlasmi sa umiestnil Náučný a rozprávkový chodník pod Melichovou skalou, čo je športovo-náučné podujatie pre deti vo veku do 15 rokov. Získal sumu 4500 eur. Ďalším úspešným projektom bol Deň detí v starej Detve s 332 platnými hlasmi a sumou 800 eur. Podľa výsledkov získalo 241 hlasov a 4855 eur rodičovské združenie pri Gymnáziu v Detve. To chce zvyšovať povedomie o kvalite životného prostredia. Všetky projekty podľa pravidiel a výzvy treba uskutočniť do 30. októbra a následne predložiť vyúčtovanie do 30. novembra tohto roka.



Participatívny rozpočet sa zameriava na podporu občianskeho aktivizmu obyvateľov mesta a uskutočnenie projektov. "Cieľom je zapojiť verejnosť do rozhodovania v rámci procesov mesta, podporiť budovanie identity i koncept udržateľnej spoločnosti," vysvetľuje samospráva s tým, že rozpočet spustili vlani.



Úhrnná suma participatívneho rozpočtu bola aj tento rok 15.000 eur. To podľa mesta stačí na financovanie prvých štyroch projektov. Výška podpory jedného projektu je maximálne 5000 eur. Do ankety sa do 24. mája zapojilo takmer dvetisíc hlasujúcich. V tomto ročníku postúpilo do verejného hlasovania sedem projektov.