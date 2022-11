Víťaz participatívneho rozpočtu v B.Bystrici je živý plot pozdĺž rieky

Banská Bystrica 12. novembra (TASR) – Víťazom participatívneho rozpočtu mesta Banská Bystrica je živý plot pozdĺž rieky. Projekt s názvom Živá rieka v meste – živý plot pozdĺž Bystrice získal 235 hlasov. TASR o tom informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Adamovičová.



Pripomenula, že vysadenie bobuľovitého živého plotu pozdĺž rieky popri Severnej ulici vytvorí dôležitý koridor pre vtáky, ale aj pre opeľovače. "Zároveň sa stane dôležitou vizuálnou i prachovou bariérou od hlavnej cesty na ulici Medený Hámor," spresnila.



Na druhom mieste s 221 hlasmi sa umiestnil projekt Radvanská záhrada, ktorú môžu využívať okrem obyvateľov tejto mestskej časti aj všetci Banskobystričania. Zámerom je zabezpečiť funkčnosť i závlahu dažďovej vody z okolitých striech. Projekt s názvom Centrum Radvaň – miesto, kde to žije obsadilo tretiu priečku so 172 hlasmi. Zameraný je na obnovu a modernizáciu rokmi zanedbaných nebytových priestorov v meste. Posledným zo štyroch víťazných projektov je Drevený pumptrack a skill centrum. Získal 168 hlasov. "Dráha rozšíri možnosti jazdenia a umožní rozdeliť skupiny jazdcov na začiatočníkov a skúsených," zdôraznila hovorkyňa.



Participatívny rozpočet je osem rokov súčasťou rozpočtovej politiky mesta Banská Bystrica. Medzi najúspešnejšie návrhy obyvateľov s najviac hlasmi získanými vo verejnom hlasovaní rozdelia 40.000 eur. Maximálna výška financií na jeden projektový návrh je 10.000 eur. Uskutočnenie víťazných projektov bude v roku 2023. Celkovo sa do hlasovania podľa hovorkyne zapojilo 456 ľudí, ktorí odovzdali 1110 hlasov.