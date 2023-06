Víťazom prvého ročníka KIRA Akadémie je Visions Entertainment z Trnavy

Trnava 30. júna (TASR) - Víťazom prvého ročníka akceleračného programu pre podnikateľov Trnavského kraja s názvom KIRA Akadémia sa stala spoločnosť Visions Entertainment z Trnavy. Informoval o tom tlačový odbor Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).



Akadémiu inicioval TTSK spolu s KIRA - Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou a inovačným štúdiom Kiuub. "Ak má byť TTSK konkurencieschopným na Slovensku i za hranicami, musíme investovať energiu do podpory malého a stredného podnikania. Cieľom programu je, aby účastníci posunuli nadobudnuté poznatky do praxe. Verím, že sme všetkým takýmto spôsobom pomohli v ich podnikaní," povedal predseda TTSK Jozef Viskupič.



Trojmesačný program KIRA Akadémie bol určený pre firmy fungujúce minimálne tri roky, so sídlom na území TTSK. Na prvom ročníku akadémie sa zúčastnilo 13 subjektov, ich zástupcovia od apríla do júna absolvovali spolu osem workshopov pod vedením odborníkov. Postup zapojených podnikov bol priebežne hodnotený, akadémiu uzavreli záverečné prezentácie firiem. "Je to veľmi potrebná skúsenosť v prospech rozvoja našej firmy. Okrem informácií sme si odniesli aj množstvo nových kontaktov, ktoré môžu pomôcť nášmu biznisu," uviedol Radoslav Drobný z víťaznej spoločnosti.



TTSK realizuje kroky k podpore malého a stredného podnikania v súlade s odporúčaniami v Stratégii rozvoja malého a stredného podnikania v Trnavskom samosprávnom kraji pre roky 2022 až 2027. Okrem akadémie už niekoľko mesiacov funguje aj informačno-komunikačná platforma www.podnikamvkraji.sk. KIRA tiež spustila asistovanú službu online poradenstva KIRA Mentoring. Vďaka tomuto nástroju sa podnikatelia môžu skontaktovať s mentormi a odborníkmi z oblasti financií, marketingu, manažmentu, vnútorného riadenia a ďalších.