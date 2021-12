Víťazom súťaže na mestského dopravcu je SAD Zvolen

Zvolen 20. decembra (TASR) – Mesto Zvolen pozná víťaza súťaže na dopravcu mestskej hromadnej dopravy (MHD), stala sa ním spoločnosť Slovenská autobusová doprava (SAD) Zvolen. Tá jazdí pre mesto aj v súčasnosti. TASR o tom v pondelok informoval hovorca Zvolena Martin Svatuška s tým, že zmluvu s dopravcom musí ešte schváliť mestské zastupiteľstvo.



Ako dodal, čaká sa tiež na podpis zo strany predstaviteľov SAD Zvolen. „Ak by k tomuto kroku predsa len nedošlo, mesto má možnosť osloviť druhého záujemcu v poradí,“ uviedol Svatuška. „Vo verejnom obstarávaní boli predložené ponuky troch uchádzačov. Jeden však musel byť vylúčený, keďže jeho ponuka nespĺňala všetky stanovené podmienky. Elektronickej aukcie sa tak zúčastnili dvaja z nich. Práve v nej sa podarilo znížiť výšku pôvodne predložených ponúk na konečných 23.777.713 eur bez DPH za 10 rokov,“ uviedol Tomáš Uríček zo spoločnosti Tatra Tender, ktorá pre mesto Zvolen zabezpečovala proces verejného obstarávania.



Staronový dopravca by tak mal prepravovať cestujúcich za odplatu vo výške najviac 2,04 eura bez DPH na kilometer. „V predchádzajúcom období platilo mesto dopravcovi v priemere 1,92 eura bez DPH na kilometer,“ poznamenala vedúca ekonomického odboru zvolenského mestského úradu Zuzana Hrešová.



Podľa Svatušku posledná zmluva na zabezpečovanie výkonov v súvislosti s MHD pochádza z roku 2009, podpísaná bola vtedy na obdobie desať rokov. Na základe dodatku však môže zvolenská SAD jazdiť pre mesto do leta ďalšieho roka.