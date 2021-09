Víťazom súťaže na nového regionálneho dopravcu v BSK sa stala Arriva

Bratislava 30. septembra (TASR) - Víťazom tendra na nového autobusového regionálneho dopravcu v Bratislavskom kraji sa stala spoločnosť Arriva Mobility Solutions, ktorá ponúkla v súťaži najnižšiu cenovú ponuku. Pre TASR to potvrdili z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) s tým, že dopravcu už vyzvali k podpisu zmluvy, no doposiaľ sa tak nestalo.



"Medzi krajom a víťazom tendra prebiehajú intenzívne rokovania. Výsledky rokovaní by mali byť známe budúci týždeň," povedal pre TASR riaditeľ komunikačného odboru BSK Michal Feik. Arriva pritom vo štvrtok prostredníctvom tlačovej správy informovala o spustení náborovej kampane pre vodičov v Bratislavskom kraji. "Na zabezpečenie prímestskej autobusovej dopravy v BSK hľadáme až 400 nových kolegov," uviedla v tlačovej správe spoločnosť.



Nábor sa podľa Arrivy týka vodičov zamestnaných u súčasného poskytovateľa prímestskej dopravy v Bratislavskom kraji (spoločnosť Slovak Lines, poznámka TASR), ktorému končí zmluva v polovici novembra, ale aj všetkých ostatných skúsených vodičov z celého Slovenska



To, že Arriva predložila v súťaži cenovo najnižšiu ponuku bolo známe už v apríli tohto roka. Táto informácia sa objavila vo výsledkoch vyhodnotenia ponúk, zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Na druhom mieste skončilo Konzorcium Bratislava (tvoria ho spoločnosti Slovak Lines a TD Transport SK) a na treťom mieste spoločnosť Autobusy Karlovy Vary. Výsledky tendra však boli zo strany iných súťažiacich namietané.



"Súťaž na nového poskytovateľa prímestskej dopravy vyhlásil BSK ešte v apríli minulého roka, teda s veľkým časovým predstihom. Žiaľ, obštrukcie zo strany uchádzačov a následne námietky, ktoré neúspešný uchádzač adresoval na ÚVO, celý proces neúmerne predĺžili," skonštatoval Feik.



Súťaž bola podľa kraja uzavretá definitívne až 9. septembra. V tento deň totiž rozhodla Rada ÚVO o tom, že zamieta námietky voči výsledkom tendra, a to aj voči nízkej cenovej ponuke víťazného uchádzača. "Je plne v kompetencii verejného obstarávateľa posúdiť ponuky predložené vo verejnom obstarávaní z hľadiska existencie mimoriadne nízkej ponuky," skonštatoval úrad vo svojom rozhodnutí.



Hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková pre TASR uviedla, že po tomto rozhodnutí je uzavretie zmluvy vo výlučnej kompetencii BSK. "Dôvody, pre ktoré BSK nepristúpilo k uzavretiu zmluvy s uchádzačom, ktorého vyhodnotilo ako úspešného, úradu nie sú známe," podotkla. Ako poznamenala, v právoplatnom rozhodnutí rady bol samosprávny kraj upozornený aj na nemožnosť podpisovania následných dodatkov k zmluve s uchádzačom, ktorého vyhodnotil ako úspešného.



BSK vyhlásil tender na nového dopravcu na ďalších 10 rokov za odhadovaných 389 miliónov eur bez DPH. Súčasťou zmluvy s budúcim dopravcom bude aj opcia na linky do maďarskej obce Rajka a rakúskeho mesta Hainburg an der Donau, ktorú si BSK môže aj nemusí uplatniť.



"Nový dopravca bude musieť splniť technické a prevádzkové štandardy, ktoré prinesú zákazníkom vyššiu kvalitu cestovania. Všetky autobusy budú klimatizované, nízkopodlažné a s bezplatným pripojením na internet cez WiFi sieť," povedal minulý rok predseda BSK Juraj Droba.