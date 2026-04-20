Víťazom súťaže SYGA 2026 sa stal T. Druga
Uspel s modelom automatizovaného skladu riadeného PLC systémom, ktorý reflektuje reálne potreby moderných logistických prevádzok.
Autor TASR
Trnava 20. apríla (TASR) - Hlavnú cenu v študentskej súťaži Siemens Young Generation Award (SYGA) 2026 získal Tomáš Druga zo Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici za model automatizovaného skladu riadeného PLC systémom, ktorý reflektuje reálne potreby moderných logistických prevádzok. TASR o tom za organizátorov podujatia informovala Katarína Schneiderová.
„Hlavnou myšlienkou podujatia je umožniť žiakom stredných odborných škôl pracovať na projektoch, ktoré simulujú zadania z výrobnej praxe. Tento rok priniesol inovatívne riešenia v oblasti automatizácie a digitalizácie, ktoré majú potenciál zefektívniť reálnu prevádzku,“ priblížila.
Ocenenie získal aj projekt modernizácie frézy a jej automatického ovládania i projekt prinášajúci zlepšenie automatizovaného procesu „pick and place“. Tiež prototyp automatizovaného skladového systému a projekt dierkovača, ktorý ekologicky využíva odpad z papierovej voštiny na výrobu ochranných koliesok pre závity pri prevoze.
Finále 23. ročníka súťaže sa konalo v piatok (17. 4.) v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave. Do súťaže sa zapojilo 27 žiakov z 20 škôl a do finále postúpilo najlepších desať tímov.
