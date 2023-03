Galéria na schodoch vyhrala participatívny rozpočet 2023 mesta Humenné

Humenné 23. marca (TASR) - Projekt Galéria na schodoch sa stal víťazom participatívneho rozpočtu 2023 mesta Humenné. Radnica o tom informuje na svojej webovej stránke s tým, že z radov verejnosti získal najviac hlasov.



Ide o projekt Súkromnej základnej umeleckej školy Múza. "Cieľom je umožniť celoročné vystavovanie výtvarných prác, skrášliť nevyužité prostredie, ktorým denne prechádzajú ľudia. Sebarealizácia mladých umelcov - galéria je príležitosťou prezentovať sa," uvádza na webe mesta. Priestory v južnej časti Námestia slobody by tak po novom mali byť využité na moderné umenie. Podľa autorov bude verejný priestor pôsobiť esteticky. Projekt má byť zrealizovaný do konca tohto roka.



Participatívny rozpočet mesta Humenné ponúka tretí rok priestor na vytvorenie projektov, ktorých cieľom je skvalitnenie života obyvateľov v rôznych oblastiach. Samospráva v rozpočte vyčlenila sumu 5000 eur. Svoje projekty predložili traja kandidáti, o ktorých Humenčania rozhodovali elektronickým aj fyzickým hlasovaním. Spolu bolo odovzdaných 729 platných hlasov, z čoho 393 hlasov získala práve uvedená galéria. Projekt Vstupný areál do Hudobného parku pri Základnej škole Laborecká získal 171 platných hlasov a Psí park – výbeh na cvičisko pre psy 165 hlasov.