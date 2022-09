Víťazom YouTopie sa stal videoklip k skladbe Nemůžu tě soudit

Trnava 28. septembra (TASR) - Víťazom tohtoročnej súťaže o najlepší slovenský videoklip na festivale slovenskej digitálnej hudby a videa YouTopia v Trnave sa stal Adam Rohal s videoklipom k skladbe Nemůžu tě soudit pre tvorcov Hasan a Saul. Do súťaže boli zaradené klipy, ktoré vznikli v období od júla 2021 do konca júna tohto roka, informoval o tom za organizátorov kultúrneho centra Malý Berlín Michal Klembara.



Odborná porota počas uplynulého víkendu vyberala nielen podľa filmových kvalít. "Každý videoklip musí s hudbou korešpondovať a práve pri výrazne estetických klipoch bolo zaujímavé sledovať, ako pracujú s hudbou," uviedla porotkyňa Ivana Sujová. Scenáristku a riaditeľku festivalu Fest Anča zamrzelo, že v súťaži nebolo viac animovaných videoklipov, no páčila sa jej žánrová pestrosť súťažného výberu. "Mali sme na výber nielen veľa žánrov hudby, ale aj rôzne spracovania. Klipy boli nápadité, bolo vidieť vyššiu produkčnú hodnotu, to ale nebolo vždy zárukou lepšieho klipu," uviedla.







Porotcu Michala Berezňáka z LALA Music Export prekvapilo, akým spôsobom v súčasnosti pristupujú aj menej známi umelci k prezentácii svojej tvorby. "Je naozaj zaujímavé sledovať, že sa neboja investovať značné prostriedky do vytvorenia výborného videa," konštatoval. Porotca Andrej Kolenčík doplnil, že klipy z finálovej zostavy sa môžu merať so zahraničnou produkciou.



Porota okrem víťaza udelila dve čestné uznania pre videoklip režiséra Adama Terlandu k skladbe Netancujem, kývem hlavou od skupiny Berlin Mason a Samuella Hoffmana, ktorý má na svojom konte videoklip k skladbe Šaty od Marka Damiana.