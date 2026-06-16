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Víťazom Župnej kalokagatie je Gymnázium V. Paulinyho-Tótha z Martina
Druhé miesto získali študenti zo Strednej priemyselnej školy informačných technológií v Kysuckom Novom Meste.
Autor TASR
Žilina 16. júna (TASR) - Víťazom 19. ročníka športovo-vedomostnej súťaže Župná kalokagatia sa stal stredoškolský študentský tím Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine. Druhé miesto získali študenti zo Strednej priemyselnej školy informačných technológií v Kysuckom Novom Meste a na treťom mieste skončil tím Bilingválneho gymnázia v Žiline. TASR o tom informovala hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eva Lacová.
Finálové kolo súťaže sa konalo v utorok v priestoroch Strednej športovej školy v Žiline. Prebojovalo sa doň 15 stredoškolských tímov z postupového kola, v ktorom si minulý týždeň (10. 6.) zmeralo svoje sily 39 družstiev zo stredných škôl z celého Žilinského kraja.
V utorkovom finálovom kole súťaže, ktorá sa koná pod záštitou predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej, mal zastúpenie každý z piatich regiónov kraja. Súťaž je kombináciou vedomostných a športových disciplín, medzi ktorými nechýbajú streľba zo vzduchovky, hod granátom, topografia či zdravotná príprava.
Finálové kolo súťaže sa konalo v utorok v priestoroch Strednej športovej školy v Žiline. Prebojovalo sa doň 15 stredoškolských tímov z postupového kola, v ktorom si minulý týždeň (10. 6.) zmeralo svoje sily 39 družstiev zo stredných škôl z celého Žilinského kraja.
V utorkovom finálovom kole súťaže, ktorá sa koná pod záštitou predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej, mal zastúpenie každý z piatich regiónov kraja. Súťaž je kombináciou vedomostných a športových disciplín, medzi ktorými nechýbajú streľba zo vzduchovky, hod granátom, topografia či zdravotná príprava.