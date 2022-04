Víťazov medzinárodnej súťaže z košického gymnázia navštívil premiér

Košice 25. apríla (TASR) – Študenti gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach, ktorí založili firmu na výrobu recyklovateľných voskových popisovačov na biele tabule, získali za svoj projekt v medzinárodnej súťaži prvé miesto. Držiteľov ocenenia The De La Vega Global Entrepreneurship Award v pondelok navštívil predseda vlády Eduard Heger (OĽANO). TASR o tom informoval tlačový odbor Úradu vlády SR.



"Je skvelé, že už počas štúdia si žiaci môžu vyskúšať reálne podnikanie a zužitkovať tak svoje teoretické znalosti. Takáto skúsenosť je výbornou prípravou na ich ďalší profesionálny život," zhodnotil Heger aktivity študentov v rámci predmetu aplikovaná ekonómia. Ocenil, že sa košickí gymnazisti so svojím projektom prebojovali medzi svetovú špičku. Na medzinárodnej súťaži získali prvé miesto v konkurencii viac ako milióna ďalších študentov.



Podľa Hegera je "smutné", že mnohí talentovaní stredoškoláci odchádzajú po maturite študovať do zahraničia. "Preto sme prijali novelu vysokoškolského zákona a pre talentovaných študentov máme pripravených 1400 štipendií ročne vo výške 3000 eur," ozrejmil.