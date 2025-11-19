< sekcia Regióny
Víťazov súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského dekorovali
Zapojilo sa 116 autorov v celkovo 295 textoch.
Autor TASR
Senica 19. novembra (TASR) - Víťazi 39. ročníka súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského (LSLN) 2025 si v stredu v budove DAV v Senici prevzali svoje ocenenia. Zapojilo sa 116 autorov v celkovo 295 textoch. V Záhorskej knižnici sa predpoludním uskutočnili hodnotiace semináre poézie a prózy. Ocenení mali možnosť diskutovať o svojej tvorbe s porotcami.
Cenu predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) v LSLN 2025 získala Diana Ganzarčíková z Košíc. Laureátom Ceny Slovenského centra PEN sa stal Jakub Cibula z Handlovej. Všetky ocenené práce sú zverejnené v Bulletine víťazných prác, pod ktorý sa opäť graficky podpísal výtvarník Milan Mikula.
Riaditeľka Záhorskej knižnice, ktorá je jedným z organizátorov súťaže, Silvia Sameková uviedla, že aktuálny ročník nadväzuje na oslavy storočnice Záhorskej knižnice. „Zároveň je to už 30 rokov, čo súťaž nesie básnikovo meno,“ vysvetlila.
Vyhlasovateľmi súťaže sú okrem Záhorskej knižnice aj TTSK, mesto Senica a Slovenské centrum PEN. Z verejných zdrojov ju podporil Fond na podporu umenia.
Cenu predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) v LSLN 2025 získala Diana Ganzarčíková z Košíc. Laureátom Ceny Slovenského centra PEN sa stal Jakub Cibula z Handlovej. Všetky ocenené práce sú zverejnené v Bulletine víťazných prác, pod ktorý sa opäť graficky podpísal výtvarník Milan Mikula.
Riaditeľka Záhorskej knižnice, ktorá je jedným z organizátorov súťaže, Silvia Sameková uviedla, že aktuálny ročník nadväzuje na oslavy storočnice Záhorskej knižnice. „Zároveň je to už 30 rokov, čo súťaž nesie básnikovo meno,“ vysvetlila.
Vyhlasovateľmi súťaže sú okrem Záhorskej knižnice aj TTSK, mesto Senica a Slovenské centrum PEN. Z verejných zdrojov ju podporil Fond na podporu umenia.