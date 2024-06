Viva Italia je tento rok nielen o jedle, ale aj o záchrane životov

Poprad 5. júna (TASR) - Pod Tatrami v stredu štartuje 11. ročník tradičného festivalu Viva Italia, tento rok bude nielen o gastronómii a zábave, ale aj o záchrane životov. Súčasťou podujatia totiž bude medzinárodné stretnutie Alpínov. Fabio Bortolini, predseda občianskeho združenia Pre mesto, ktoré festival organizuje spolu s mestom Poprad, informoval, že pripravených je takmer 50 gastronomických stánkov. Súčasťou festivalu bude viac ako 20 koncertov na štyroch pódiách, odborné podujatia i filmový festival v Kine Tatran.



"Vystavovatelia z viacerých talianskych regiónov prinesú so sebou nielen chute a vône či odborné poznatky, pre región pod Tatrami to v rámci cestovného ruchu znamená aj 2000 prenocovaní," upozornil Bortolini. Zaujímavosťou ročníka je podľa neho práve stretnutie Alpínov. Ide o najstaršiu aktívnu horskú pechotu na svete, ktorá spadá pod taliansku armádu. Verejnosť bude môcť vo vyhradenom čase nahliadnuť aj do takzvaného základného tábora, ktorý 70 dobrovoľníkov postaví pri futbalovom štadióne. V spolupráci s hasičmi a civilnou ochranou z regiónu Friuli-Venezia Giulia pripravujú vo štvrtok 6. júna za účasti škôl aj medzinárodné cvičenie. Simulovať budú zásah v prípade živelnej pohromy.



Vo štvrtok môžu tamojší žiaci navštíviť konferenciu venovanú Československým légiám a Alpínom počas prvej svetovej vojny. Uskutoční sa aj 2. ročník workshopu Trendy rozvoja cezhraničných turistických destinácií. "Ďalšia konferencia v talianskom jazyku bude v piatok 7. júna o 16. hodine v Kine Tatran venovaná téme úlohy Československých légií v Taliansku počas prvej svetovej vojny," dodal Bortolini. Pripravená je aj výstava fotografa Martina Trenklera, prvého oficiálneho fotografa Formuly 1, s názvom Červená vášeň či expozícia minimodelov Ferrari. V Podtatranskom múzeu bude výstava "Alpini - Štefánik a Československé légie".



V rámci hudobného programu vystúpia viacerí umelci, okrem iných sa v Evanjelickom kostole na námestí predstaví zbor Fanfara Alpina Sezione di Udine. Časť festivalu sa v piatok prenesie aj do Levoče, a to vďaka koncertu polyfonického mužského zboru Brigata Alpina Cadore v Chráme sv. Jakuba. O deň neskôr sa tam uskutoční aj svätá omša pre Alpínov.



"Okrem toho, že je festival najväčším talianskym gastronomickým a kultúrnym podujatím na Slovensku, je to tiež konsolidovaná inštitucionálna platforma, ktorá podporuje a implementuje medzinárodné výmeny na všetkých úrovniach. Podporujú ho slovenské i talianske veľvyslanectvá, Taliansko-slovenská obchodná komora i miestna a krajská samospráva," uzatvára Bortolini.