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Vivárium Slovenskej poľnohospodárskej univerzity predstaví Svet fauny

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Na archívnej snímke SPU v Nitre. Foto: TASR Henrich Mišovič

Súčasťou podujatia budú aj ukážky sokoliarstva a tvorivé i vzdelávacie aktivity pre deti.

Autor TASR
Nitra 14. júna (TASR) - Stretnutie s plazmi, obojživelníkmi a ďalšími živočíchmi ponúkne podujatie Svet fauny, ktoré pripravuje Vivárium Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre. Ako informovali organizátori, konať sa bude od 25. do 28. júna v areáli SPU.

Podujatie je určené školám, deťom i dospelým. Účastníci sa môžu tešiť na živé plazy, obojživelníky, bezstavovce a ďalšie zvieratá. „Pripravujeme aj komentované kŕmenia zvierat či stretnutia s pytónmi s možnosťou fotografovania,“ avizovalo Vivárium SPU.

Súčasťou podujatia budú aj ukážky sokoliarstva a tvorivé i vzdelávacie aktivity pre deti. „Chýbať nebudú ani zaujímavé prednášky a workshopy pre všetky vekové kategórie. Aj vďaka nim účastníci bližšie spoznajú fascinujúci svet zvierat a zažijú štyri dni plné objavovania, zábavy a prírody,“ doplnili organizátori.
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