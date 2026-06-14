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Vivárium Slovenskej poľnohospodárskej univerzity predstaví Svet fauny
Súčasťou podujatia budú aj ukážky sokoliarstva a tvorivé i vzdelávacie aktivity pre deti.
Autor TASR
Nitra 14. júna (TASR) - Stretnutie s plazmi, obojživelníkmi a ďalšími živočíchmi ponúkne podujatie Svet fauny, ktoré pripravuje Vivárium Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre. Ako informovali organizátori, konať sa bude od 25. do 28. júna v areáli SPU.
Podujatie je určené školám, deťom i dospelým. Účastníci sa môžu tešiť na živé plazy, obojživelníky, bezstavovce a ďalšie zvieratá. „Pripravujeme aj komentované kŕmenia zvierat či stretnutia s pytónmi s možnosťou fotografovania,“ avizovalo Vivárium SPU.
Súčasťou podujatia budú aj ukážky sokoliarstva a tvorivé i vzdelávacie aktivity pre deti. „Chýbať nebudú ani zaujímavé prednášky a workshopy pre všetky vekové kategórie. Aj vďaka nim účastníci bližšie spoznajú fascinujúci svet zvierat a zažijú štyri dni plné objavovania, zábavy a prírody,“ doplnili organizátori.
Podujatie je určené školám, deťom i dospelým. Účastníci sa môžu tešiť na živé plazy, obojživelníky, bezstavovce a ďalšie zvieratá. „Pripravujeme aj komentované kŕmenia zvierat či stretnutia s pytónmi s možnosťou fotografovania,“ avizovalo Vivárium SPU.
Súčasťou podujatia budú aj ukážky sokoliarstva a tvorivé i vzdelávacie aktivity pre deti. „Chýbať nebudú ani zaujímavé prednášky a workshopy pre všetky vekové kategórie. Aj vďaka nim účastníci bližšie spoznajú fascinujúci svet zvierat a zažijú štyri dni plné objavovania, zábavy a prírody,“ doplnili organizátori.