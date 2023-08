Víziu pre Sad Janka Kráľa vytvorí MIB a česko-slovenskí odborníci

Bratislava 10. augusta (TASR) - Víziu pre bratislavský Sad Janka Kráľa vytvorí Metropolitný inštitút Bratislava (MIB) spolu s česko-slovenským tímom odborníkov. Od štúdie vypracovanej víťazným tímom sa očakáva ponúknutie uceleného pohľadu na ďalší rozvoj územia. TASR o tom informovala Annamária Krchňavá z MIB.



"Spolupráca s víťazmi štúdie naštartuje ďalšiu systematickú obnovu tejto celoslovensky významnej lokality, aby na seba racionálne nadväzovali čiastkové rekonštrukcie, výsadba novej zelene, ale aj lepšie zapojenie povodia Dunaja do života v meste," povedal riaditeľ sekcie súťaží z MIB Marek Harčarík.



MIB prostredníctvom verejnej súťaže našiel tím odborníkov pod vedením krajinnej architektky Magdaleny Horňákovej z ateliéru DUMA, ktorý navrhne, ako rozvíjať obľúbené miesto pri Dunaji. Budúca vízia má zohľadňovať podľa MIB adaptáciu na zmenu klímy, bezbariérovosť, koncepčný rozvoj zelene či lepšie zapojenie rieky do života ľudí v meste.



Štúdia má tiež prihliadať na to, že rôzne časti parku majú odlišnú identitu či funkciu. "Kým Tyršovo nábrežie za posledné roky ožilo vďaka spoločenským podujatiam, centrálna časť parku je skôr pokojnejšia a ľudia ju vyhľadávajú na oddych," dodali z inštitútu s tým, že sú vítané aj programové a prevádzkové riešenia. Skladať sa má z dvoch častí, a to zo štúdie realizovateľnosti a krajinársko-urbanisticko-ekologickej štúdie.



Štúdia má byť podľa zverejnenej dokumentácie realizovaná za 120.000 eur s DPH. MIB na zhotoviteľa vyhlásil súťaž. Sad Janka Kráľa bol založený okolo roku 1775. Ide o jeden z najstarších európskych parkov, ktorý je zaradený do zoznamu národných kultúrnych pamiatok SR.