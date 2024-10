Vjazd do banskobystrickej nemocnice bude možný len od Podlavíc

Banská Bystrica 1. októbra (TASR) - Vjazd do areálu Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici bude od piatka (4. 10.) možný len v smere od Podlavíc, cesta v smere z centra mesta bude uzatvorená. Dôvodom sú začínajúce stavebné práce na výstavbe novej nemocnice. Na tlačovej konferencii o tom v utorok informovala riaditeľka banskobystrickej nemocnice Miriam Lapuníková.



V banskobystrickej nemocnici dôjde od piatka v súvislosti s výstavbou novej nemocnice k ohradeniu časti areálu. Uzatvorenie sa bude týkať územia, kde sa v súčasnosti nachádzajú budovy vstupnej vrátnice, administratívy, stravovacej prevádzky, údržby, bývalého pôsobiska Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a priľahlých trávnatých plôch.



Pre začínajúce sa stavebné práce na výstavbe novej nemocnice tak bude uzatvorený aj doterajší vjazd do areálu v smere z centra mesta. Pacienti v kritickom stave alebo s obmedzením mobility, vozidlá záchranných zložiek, technici či zásobovanie budú môcť do areálu nemocnice vchádzať v smere od Podlavíc z Jedľovej ulice.



"V rámci areálu zabezpečujeme komunikačné toky smerom k detskej nemocnici a zároveň k urgentu tak, aby bolo značenie jasné. V areáli bude vyčlenený priestor pre parkovanie sanitiek, zásobovanie, servisných technikov a zároveň aj pacientov. Tí budú parkovať od urgentu smerom k vstupu do monoblokov," priblížila Lapuníková s tým, že vjazd do areálu nemocnice bude regulovaný strážnou službou, neskôr pribudnú aj parkovacie rampy.



V súvislosti s výstavbou novej nemocnice bude pre stavebné práce vyčlenená približne polovica doterajšieho areálu. Mení sa tým jeho absorpčná schopnosť a prehustená premávka by mohla spôsobiť problémy s prevádzkou samotnej nemocnice. "Preto by sme radi požiadali verejnosť, aby v prípade, že nemusia autom vchádzať do areálu, aby to nerobili. Aby použili parkovacie plochy mimo areálu a vchádzali sem len tí, ktorí musia," uviedla vedúca koordinačnej jednotky výstavby novej nemocnice Jana Kunická.



Uzavretie hlavného vstupu do areálu nemocnice sa dotkne aj pacientov Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou. Ku vchodu sa vozidlami dostanú len zásobovacie vozidlá, sanitky a imobilní pacienti. Na vjazd do areálu budú návštevníci rovnako využívať cestu od Jedľovej ulice.



Ďalšie zmeny v súvislosti s dopravou v okolí nemocnice počas stavebných prác bude Rooseveltova nemocnica priebežne zverejňovať aj na sociálnych sieťach. Od novembra by mala na hlavnom parkovisku pri areáli začať platiť zóna plateného parkovania, neskôr na jeseň je plánovaná aj implementácia zmien organizácie verejnej dopravy.



V rámci projektu výstavby novej nemocnice sa v súčasnosti dokončujú niektoré dočasné objekty. "Veľká časť búracích prác už začala, dominantne prebieha v interiéroch budov, ktoré je treba očistiť na stupeň holej stavby. Viditeľnejšie búracie práce, ktoré sa budú týkať už aj exteriérov, sa začnú od budúceho týždňa," dodala Kunická.



Výstavba novej nemocnice v Banskej Bystrici bude stáť takmer 300 miliónov eur bez DPH, zhotoviteľom je Združenie nemocnica BB, Strabag PS - Siebert + Talaš. Súčasťou projektu je asanácia budov, rekonštrukcia a výstavba nového zariadenia s približne 770 lôžkami. Hrubá stavba má byť hotová v roku 2026, financovaná je z plánu obnovy. Práce budú realizované za plného chodu súčasnej nemocnice.