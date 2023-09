Vjazd do pešej zóny na Hlavnej ulici v Košiciach bude drahší

Košice 12. septembra (TASR) - Vjazd do pešej zóny na Hlavnej ulici v Košiciach bude od januára budúceho roka drahší. Zmenu Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta schválilo na svojom utorkovom zasadnutí mestské zastupiteľstvo (MsZ).



Uvedené VZN platí od marca minulého roka. "Ukázalo sa, že dopyt po vjazdoch do pešej zóny na Hlavnú ulicu neutícha a nová základná výška dane neplní regulačnú funkciu," uvádza sa v materiáloch, o ktorých poslanci rokovali.



Ako dodal primátor Jaroslav Polaček, na Hlavnej ulici sa vyskytuje čoraz viac áut. "Ľudia sú nespokojní. Dlažba sa láme, autá nerešpektujú koridory, ktoré sú pre ne určené, a je ich veľa - musia sa navzájom predbiehať, posúvať," povedal s tým, že následne musí mesto do opravy dlažby investovať ročne státisíce eur. Ďalšie takmer dva milióny eur si podľa jeho slov vyžiada oprava žľabov.



Základná sadza za jednodňový vjazd do historickej časti mesta sa tak v prípade vozidiel kategórie L, M1 a M2 do 3500 kilogramov zvýši z 20 na 50 eur, v prípade vozidiel N1 a N2 do 3500 kilogramov z 50 na 75 eur a v prípade ostatných motorových vozidiel stúpne zo 100 na 150 eur.



Podmienky sa zmenia aj pri podstatne zvýhodnenej výške dane za vjazd, a to zo sadzby jedného eura na dve eurá denne. Výška ročnej dane určenej paušálnou sumou 100 eur ostáva nezmenená. Zvýhodnenú daň možno priznať len vo vzťahu k vozidlu do 3500 kilogramov. "Zároveň však ostáva zachovaná pomerne široká množina prípadov, ktoré sú oslobodené od dane za vjazd a zotrvanie v historickej časti mesta," pripomína magistrát.