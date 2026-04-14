Vjazd k poliklinike v Michalovciach bude dočasne uzavretý

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Barbora Michalíková

Autor TASR
Michalovce 14. apríla (TASR) - Vjazd k poliklinike na Obchodnej ulici v Michalovciach bude v stredu 15. apríla dočasne uzavretý. Dôvodom sú údržbové práce na parkovisku, ktoré budú prebiehať od 7.00 do 15.00 h. Informovali o tom Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce (TaZS) na sociálnej sieti.

Dočasná uzávera sa bude týkať vjazdu k poliklinike z hlavnej cesty v rozsahu vyznačenom v dopravnom značení. Prístup k zdravotníckemu zariadeniu bude počas prác zabezpečený z Obchodnej ulice cez druhý vjazd pri obchodnom centre.

V rámci údržbových prác plánujú pracovníci TaZS vykonať čistenie a základnú údržbu parkoviska. „Pracovníci TaZS budú zároveň zabezpečovať reguláciu dopravy a usmerňovanie parkovania počas realizácie prác,“ uviedli z TaZS.
Neprehliadnite

VOĽBY V MAĎARSKU s veľkým náskokom vyhrala opozičná strana TISZA

VACHULOVÁ: Neliečený tlak krvi ohrozuje zdravie srdca, ale aj erekciu

Pellegrini verí, že vzťahy SR a Maďarska si udržia vysokú úroveň

Fico: Som pripravený na spoluprácu s novým maďarským premiérom