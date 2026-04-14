Vjazd k poliklinike v Michalovciach bude dočasne uzavretý
Dočasná uzávera sa bude týkať vjazdu k poliklinike z hlavnej cesty v rozsahu vyznačenom v dopravnom značení.
Autor TASR
Michalovce 14. apríla (TASR) - Vjazd k poliklinike na Obchodnej ulici v Michalovciach bude v stredu 15. apríla dočasne uzavretý. Dôvodom sú údržbové práce na parkovisku, ktoré budú prebiehať od 7.00 do 15.00 h. Informovali o tom Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce (TaZS) na sociálnej sieti.
Dočasná uzávera sa bude týkať vjazdu k poliklinike z hlavnej cesty v rozsahu vyznačenom v dopravnom značení. Prístup k zdravotníckemu zariadeniu bude počas prác zabezpečený z Obchodnej ulice cez druhý vjazd pri obchodnom centre.
V rámci údržbových prác plánujú pracovníci TaZS vykonať čistenie a základnú údržbu parkoviska. „Pracovníci TaZS budú zároveň zabezpečovať reguláciu dopravy a usmerňovanie parkovania počas realizácie prác,“ uviedli z TaZS.
Dočasná uzávera sa bude týkať vjazdu k poliklinike z hlavnej cesty v rozsahu vyznačenom v dopravnom značení. Prístup k zdravotníckemu zariadeniu bude počas prác zabezpečený z Obchodnej ulice cez druhý vjazd pri obchodnom centre.
V rámci údržbových prác plánujú pracovníci TaZS vykonať čistenie a základnú údržbu parkoviska. „Pracovníci TaZS budú zároveň zabezpečovať reguláciu dopravy a usmerňovanie parkovania počas realizácie prác,“ uviedli z TaZS.