Vážna nehoda pri Lučenci: Po zrážke áut je vjazd na R2 neprejazdný
Doprava je odklonená cez starú cestu I/16.
Autor TASR
Tomášovce 14. augusta (TASR) - Na križovatke rýchlostnej cesty R2 s cestou I/16 pri obci Tomášovce v okrese Lučenec došlo vo štvrtok predpoludním k zrážke dvoch vozidiel. Vjazd na rýchlostnú cestu pre nehodu uzavreli. TASR o tom informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici.
Na mieste udalosti okrem hasičov zasahujú aj záchranári a polícia. V dôsledku nehody je neprejazdný vjazd na rýchlostnú cestu v smere od Lučenca. „Doprava je odklonená cez starú cestu I/16,“ uviedli hasiči.
