VKRADLI SA DO BYTU: Utiekli po tom, čo ich vyrušila majiteľka
Polícia v tejto súvislosti žiada verejnosť o pomoc pri vyšetrovaní trestného činu porušovania domovej slobody.
Autor TASR
Trnava 14. novembra (TASR) - Dvaja neznámi páchatelia prekonali vo štvrtok 13. novembra uzamknuté dvere a vošli do cudzieho bytu na jednom zo sídlisk v Trnave. Vyrušila ich majiteľka, utiekli na neznáme miesto. Trnavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Muži mali najskôr prekonať uzamykací mechanizmus vstupných bezpečnostných dverí do bytu. „Následne vojsť dnu a prehľadávať izby, pričom ich vyrušila majiteľka bytu. Páchatelia následne z bytu vybehli a utiekli na neznáme miesto. Stihla ich však odfotiť,“ priblížil Policajný zbor.
Polícia v tejto súvislosti žiada verejnosť o pomoc pri vyšetrovaní trestného činu porušovania domovej slobody. Na sociálnej sieti zverejnila fotografie, na ktorých sú zachytené osoby, ktoré by mohli byť podozrivé, prípadne by svojimi informáciami mohli prispieť k objasneniu skutku.
