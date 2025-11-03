< sekcia Regióny
VKRADOL SA DO PIVNÍC: Zobral kolobežku, tenisky aj alkohol
Páchateľ spôsobil celkovú škodu vo výške takmer 1300 eur.
Autor TASR
Prešov 3. novembra (TASR) - Trestné stíhanie pre zločin krádeže vedie vyšetrovateľ v Prešove pre krádež, ku ktorej došlo počas víkendu (1. - 2. 11.) v jednom z bytových domov na Sídlisku duklianskych hrdinov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„Neznámy páchateľ vstúpil do pivničných priestorov, z chodby ukradol uzamknutú elektrickú kolobežku, z pivnice vzal dve elektrické kolobežky, tenisky i rôzny alkohol. Z ďalšej pivnice nevzal nič, no z posledného pivničného priestoru si odniesol taktiež alkohol,“ uviedla Ligdayová s tým, že páchateľ spôsobil celkovú škodu vo výške takmer 1300 eur.
