V DSS vo Veľkom Krtíši ukončili investíciu za 185.000 eur

Veľký Krtíš 24. februára (TASR) – V Domove sociálnych služieb (DSS) v časti Čeláre - Kírť v okrese Veľký Krtíš by sa chceli po vlaňajšej investícii zamerať na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov. Uviedla to riaditeľka DSS Anastázia Kertészová Boriková s tým, že to považuje za dôležité pre súčasnú energetickú krízu.



Pripomenula, že koncom roka 2022 ukončili v zariadení investičnú akciu v hodnote 185.000 eur. Dodala, že prístavbou k ubytovaciemu pavilónu Breza zabezpečili prístup pre ľudí so zdravotným postihnutým. Je to prístupový chodník k budove a aj výťah na poschodie. "Zároveň slúžia aj ako protipožiarna bezpečnosť, keďže vybudované schodište môže byť aj ako úniková cesta pre evakuáciu ľudí z poschodia," spresnila.



Ubytovanie v DSS je v piatich samostatných budovách so spoločným dvorom. Rozloha celého areálu je viac ako deväť hektárov. Zariadenie zabezpečuje sociálnu starostlivosť celoročnou formou pobytu dospelým, zdravotne postihnutým občanom. Špecializujú sa aj na ľudí so zdravotným postihnutím, ktorým je Huntingtonova choroba.



Počas štvrtkovej (23. 2.) návštevy zariadenia predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondej Lunter povedal, že na rad prichádza investícia do zariadenia sociálnych služieb vo Veľkom Krtíši. Podľa jeho slov budú rekonštruovať bytový dom, ktorý je v súčasnosti v nevyhovujúcom stave. "Opäť je to dobiehanie morálneho a aj investičného dlhu, ktorý tu máme," konštatoval s tým, že zateplenie budovy a vylepšenie jej výbavy bude stáť vyše 900.000 eur.