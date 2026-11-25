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V L. Mikuláši vznikne cyklopodjazd pod frekventovanou cestou I/18
Podľa primátora Jána Blcháča sa mnohým možno zdá neuveriteľné, že pri pomerne krátkom úseku cyklotrasy môže vybavovanie všetkých potrebných súhlasov trvať roky.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 25. novembra (TASR) - V liptovskomikulášskej mestskej časti Okoličné vznikne cyklopodjazd pod frekventovanou cestou I/18, ktorý má bezpečne prepojiť cyklochodník popri Váhu s najväčším sídliskom v Liptovskom Mikuláši Podbreziny. Mestskí poslanci na minulotýždňovom zasadnutí schválili spolufinancovanie projektu. Hovorkyňa mesta Romana Nemcová informovala, že cyklopodjazd v Okoličnom začnú stavať ešte tento rok.
Podľa primátora Jána Blcháča sa mnohým možno zdá neuveriteľné, že pri pomerne krátkom úseku cyklotrasy môže vybavovanie všetkých potrebných súhlasov trvať roky. „Požiadavky jednotlivých dotknutých strán boli veľmi prísne a projektovú dokumentáciu sme preto museli opakovane dopĺňať a upravovať. Každý podpis či vyjadrenie znamenali ďalšie mesiace čakania. Dnes už máme túto dlhú administratívnu cestu za sebou a môžeme sa sústrediť na to podstatné, aby sa ľudia na bicykloch a pešo mohli cez Okoličné pohybovať bezpečnejšie. Je to historický okamih a som rád, že sme sa po rokoch príprav konečne dostali až sem,“ skonštatoval Blcháč.
V súčasnosti cyklisti, korčuliari či bežci v Okoličnom križujú jednu z najvyťaženejších ciest v meste, ktorou denne prejdú tisíce áut. Nový približne 200-metrový úsek povedie popod existujúci most ponad Smrečianku. Súčasťou stavby budú úpravy mosta a práce súvisiace s korytom potoka. „V septembri prebehlo verejné obstarávanie na zhotoviteľa, s víťazom sme už podpísali zmluvu. Stavenisko mu chceme odovzdať ešte tento rok,“ doplnil primátor.
Nový úsek bude súčasťou cyklotrasy, ktorú mesto postupne buduje už roky. Cyklochodník popri Smrečianke a Váhu spája Podbreziny s Liptovskou Ondrašovou a patrí medzi vyhľadávané trasy. Predpokladaná hodnota projektu je 222.000 eur. Mesto ho bude financovať z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Programu Slovensko 2021 - 2027 s osempercentnou spoluúčasťou.
Podľa primátora Jána Blcháča sa mnohým možno zdá neuveriteľné, že pri pomerne krátkom úseku cyklotrasy môže vybavovanie všetkých potrebných súhlasov trvať roky. „Požiadavky jednotlivých dotknutých strán boli veľmi prísne a projektovú dokumentáciu sme preto museli opakovane dopĺňať a upravovať. Každý podpis či vyjadrenie znamenali ďalšie mesiace čakania. Dnes už máme túto dlhú administratívnu cestu za sebou a môžeme sa sústrediť na to podstatné, aby sa ľudia na bicykloch a pešo mohli cez Okoličné pohybovať bezpečnejšie. Je to historický okamih a som rád, že sme sa po rokoch príprav konečne dostali až sem,“ skonštatoval Blcháč.
V súčasnosti cyklisti, korčuliari či bežci v Okoličnom križujú jednu z najvyťaženejších ciest v meste, ktorou denne prejdú tisíce áut. Nový približne 200-metrový úsek povedie popod existujúci most ponad Smrečianku. Súčasťou stavby budú úpravy mosta a práce súvisiace s korytom potoka. „V septembri prebehlo verejné obstarávanie na zhotoviteľa, s víťazom sme už podpísali zmluvu. Stavenisko mu chceme odovzdať ešte tento rok,“ doplnil primátor.
Nový úsek bude súčasťou cyklotrasy, ktorú mesto postupne buduje už roky. Cyklochodník popri Smrečianke a Váhu spája Podbreziny s Liptovskou Ondrašovou a patrí medzi vyhľadávané trasy. Predpokladaná hodnota projektu je 222.000 eur. Mesto ho bude financovať z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Programu Slovensko 2021 - 2027 s osempercentnou spoluúčasťou.