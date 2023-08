Vláčik ČHŽ opäť jazdí do Dobroče, zátarasy odstránila železnica

Čierny Balog 5. augusta (TASR) - Vláčik Čiernohronskej železnice (ČHŽ) v Čiernom Balogu premáva od soboty už aj v smere na Dobroč. Prevádzkovatelia železnice si totiž uplatnili svoje právo na základe nedávneho uznesenia okresného súdu o neodkladnom opatrení a odstránili betónové zátarasy a plot, ktoré tam osadil majiteľ pozemku a ktoré ani po rozhodnutí súdu neodstránil.



"Dá sa povedať, že sme zobrali spravodlivosť do svojich rúk," povedal TASR riaditeľ železnice Aleš Bílek. Podľa neho v čase naplno rozbehnutej turistickej sezóny išlo doslova o prežitie železnice, keďže tento úsek určený na výlety turistov prinášal ČHŽ dôležité tržby. "Od konca apríla, keď sa začala turistická sezóna, majiteľ pozemkov trať prehradil a my sme o veľkú časť príjmov prišli," pripomenul.



Od soboty už jazdia všetky vlaky ČHŽ podľa zverejneného cestovného poriadku, a to na všetky tri trasy. Okrem Dobroče aj do Vydrovskej doliny a do časti Šánske.



Ako sa krátko po vydaní rozhodnutia súdu pre médiá vyjadril majiteľ problémového pozemku, rozhodnutie súdu považuje za nezákonné, nesprávne a arbitrárne. Podľa neho rozhodnutie ignoruje fakt, že ČHŽ nemá a nikdy nemala na jeho pozemkoch žiadne povolenia ani licenciu na prevádzkovanie dráhy, čo minulý rok potvrdil aj dopravný úrad. Spor tak zrejme ešte bude pokračovať.