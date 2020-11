Vláčik na Muránsky hrad nebude možné zrealizovať, tvrdí starosta

Muráň 25. novembra (TASR) – Turistický vláčik na Muránsky hrad, o ktorom uvažovala samospráva obce Muráň v okrese Revúca, zrejme nebude možné zrealizovať. TASR to povedal starosta Roman Goldschmidt.



„Riešili sme to už, hovoril som s dopravcom, ktorý vlastní takýto vláčik v Nitre. Povedal však, že za jednu sezónu by sa zničil. Je tu totiž veľmi vysoké prevýšenie a vláčik si nemá kde ‚oddýchnuť‘. Navyše, stúpanie na niektorých miestach je dosť náročné,“ vysvetlil starosta.



Samospráva však vlani spustila službu prenajímania elektrobicyklov, ktorými sa turisti môžu vyviezť na Veľkú lúku a odtiaľ na hrad. Novinkou tohtoročnej sezóny bolo nové parkovisko na začiatku náučného chodníka na hrad.



Muránsky hrad, situovaný na 935 metrov vysokom vrchu Cigánka, je tretím najvyššie položeným hradom na Slovensku. Jeho dejiny siahajú do 13. storočia. Počas svojej histórie patril Jánovi Jiskrovi z Brandýsa či bratríkom, ale aj lúpežnému rytierovi Matejovi Bašovi. Medzi najvýznamnejších majiteľov hradu patrili Széchyovci či Koháryovci.



V 18. storočí hrad dvakrát vyhorel, postupne bol opustený a chátral. Prvé pokusy o jeho záchranu sa objavili v 70. a 80. rokoch 20. storočia. Intenzívnejšie záchranné práce na ňom prebiehajú zhruba posledných osem rokov.