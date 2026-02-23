< sekcia Regióny
Vláda absolvuje v stredu výjazdové rokovanie na Smolenickom zámku
Zámok v minulosti hostil prezidentov Michala Kováča a Václava Havla, premiérov krajín Vyšehradskej štvorky, laureátov Nobelovej ceny či významné vedecké kapacity.
Bratislava 23. februára (TASR) - Vláda SR absolvuje v stredu (25. 2.) výjazdové rokovanie na Smolenickom zámku. Zamerané bude na okresy Trnava, Piešťany a Hlohovec. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.
„Ide o prvé zasadnutie vlády systematicky sústreďujúce sa práve na tento región s vysokou životnou úrovňou, silným ekonomickým zázemím a jasným potenciálom pre ďalší strategický rozvoj,“ priblížili z ÚV. Rokovanie sa uskutoční v Smolenickom zámku, ktorý je od roku 1953 sídlom Slovenskej akadémie vied (SAV) a od roku 1963 je národnou kultúrnou pamiatkou.
„Veríme, že spojenie rozhodovania na najvyššej úrovni s prostredím, ktoré symbolizuje odbornosť a nadrezortnú spoluprácu, prispeje k prijatiu strategických rozhodnutí s dlhodobým prínosom pre regióny aj celé Slovensko,“ uviedla riaditeľka Kongresového centra SAV Smolenice Ľubica Záborská.
Zámok v minulosti hostil prezidentov Michala Kováča a Václava Havla, premiérov krajín Vyšehradskej štvorky, laureátov Nobelovej ceny či významné vedecké kapacity. „Výber tohto miesta zároveň podčiarkuje aj odbornosť, kontinuitu a dlhodobú víziu štátu, pričom priamo prepája rokovanie vlády s prípravou Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2040 - Slovensko 2040,“ doplnili z ÚV.
