Vláda absolvuje v stredu výjazdové rokovanie na Liptove
Vláda sa na severnom Slovensku zameria na dopravu, zdravotníctvo aj rozvoj turizmu.
Autor TASR
Lisková 28. apríla (TASR) - Vláda SR absolvuje v stredu (29. 4.) výjazdové rokovanie v obci Lisková v okrese Ružomberok. Rokovanie prinesie konkrétne opatrenia a projekty zamerané na rozvoj okresov Martin, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Turčianske Teplice. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.
Vláda sa na severnom Slovensku zameria na dopravu, zdravotníctvo aj rozvoj turizmu. „Región severného Slovenska patrí medzi strategické oblasti s kombináciou priemyslu, cestovného ruchu a služieb, pričom každá z jeho častí má svoje špecifické potreby aj rozvojové príležitosti,“ uviedli z ÚV.
V okrese Martin sa pripravujú kroky na posilnenie jeho postavenia ako významného zdravotníckeho a priemyselného centra. „Kľúčovým projektom je modernizácia Univerzitnej nemocnice Martin, ktorá má nadregionálny význam. Región zároveň nadväzuje na svoj historický odkaz ako centrum národného života, s dôrazom na kultúru, tradície a inštitúcie. Súčasťou rozvoja je aj podpora inovácií, prepojenie vzdelávania s praxou a riešenie dopravnej situácie,“ priblížili.
Podľa ÚV sa okres Liptovský Mikuláš a región Liptova profilujú ako „brána do Tatier“ a jedno z hlavných centier cestovného ruchu. Okrem rozvoja infraštruktúry a moderných služieb sa dôraz kladie aj na udržateľný turizmus, ochranu prírody a podporu tradičných odvetví, ako je napríklad ovčiarstvo. Región je známy tiež športom, najmä vodným slalomom a vodáctvom, ktoré majú medzinárodný význam. Dôležitú úlohu zohráva i Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika.
„V Ružomberku sa dôraz kladie na transformáciu priemyslu a jeho ekologizáciu, najmä v nadväznosti na papierenský priemysel. Významnou súčasťou regiónu je Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica, ako aj Katolícka univerzita v Ružomberku, ktorá posilňuje vzdelanostný potenciál územia,“ doplnili z ÚV a zdôraznili, že prioritou zostáva aj riešenie dopravného zaťaženia mesta.
Opatrenia v Turčianskych Tepliciach smerujú k modernizácii infraštruktúry, podpore podnikania a zvýšeniu atraktivity regiónu pre mladých ľudí aj investorov. Turčianske Teplice stavajú svoj rozvoj na kúpeľníctve, zdravotnom turizme a kvalite života. Región si zároveň zachováva silnú kultúrnu identitu, tradície a folklór, ktoré sú dôležitou súčasťou jeho atraktivity.
„Spoločným menovateľom všetkých štyroch okresov je potreba kvalitnej infraštruktúry, podpory regionálnej ekonomiky a vyváženého rozvoja medzi mestami a vidiekom. Výjazdové rokovanie vlády SR tak predstavuje príležitosť prijať konkrétne opatrenia, ktoré prispejú k dlhodobému rozvoju severného Slovenska a zlepšeniu každodenného života jeho obyvateľov,“ dodal ÚV.
Vláda sa na severnom Slovensku zameria na dopravu, zdravotníctvo aj rozvoj turizmu. „Región severného Slovenska patrí medzi strategické oblasti s kombináciou priemyslu, cestovného ruchu a služieb, pričom každá z jeho častí má svoje špecifické potreby aj rozvojové príležitosti,“ uviedli z ÚV.
V okrese Martin sa pripravujú kroky na posilnenie jeho postavenia ako významného zdravotníckeho a priemyselného centra. „Kľúčovým projektom je modernizácia Univerzitnej nemocnice Martin, ktorá má nadregionálny význam. Región zároveň nadväzuje na svoj historický odkaz ako centrum národného života, s dôrazom na kultúru, tradície a inštitúcie. Súčasťou rozvoja je aj podpora inovácií, prepojenie vzdelávania s praxou a riešenie dopravnej situácie,“ priblížili.
Podľa ÚV sa okres Liptovský Mikuláš a región Liptova profilujú ako „brána do Tatier“ a jedno z hlavných centier cestovného ruchu. Okrem rozvoja infraštruktúry a moderných služieb sa dôraz kladie aj na udržateľný turizmus, ochranu prírody a podporu tradičných odvetví, ako je napríklad ovčiarstvo. Región je známy tiež športom, najmä vodným slalomom a vodáctvom, ktoré majú medzinárodný význam. Dôležitú úlohu zohráva i Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika.
„V Ružomberku sa dôraz kladie na transformáciu priemyslu a jeho ekologizáciu, najmä v nadväznosti na papierenský priemysel. Významnou súčasťou regiónu je Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica, ako aj Katolícka univerzita v Ružomberku, ktorá posilňuje vzdelanostný potenciál územia,“ doplnili z ÚV a zdôraznili, že prioritou zostáva aj riešenie dopravného zaťaženia mesta.
Opatrenia v Turčianskych Tepliciach smerujú k modernizácii infraštruktúry, podpore podnikania a zvýšeniu atraktivity regiónu pre mladých ľudí aj investorov. Turčianske Teplice stavajú svoj rozvoj na kúpeľníctve, zdravotnom turizme a kvalite života. Región si zároveň zachováva silnú kultúrnu identitu, tradície a folklór, ktoré sú dôležitou súčasťou jeho atraktivity.
„Spoločným menovateľom všetkých štyroch okresov je potreba kvalitnej infraštruktúry, podpory regionálnej ekonomiky a vyváženého rozvoja medzi mestami a vidiekom. Výjazdové rokovanie vlády SR tak predstavuje príležitosť prijať konkrétne opatrenia, ktoré prispejú k dlhodobému rozvoju severného Slovenska a zlepšeniu každodenného života jeho obyvateľov,“ dodal ÚV.