Akčný plán priniesol v okrese Gelnica 238 nových pracovných miest

Gelnica 19. marca (TASR) – V okrese Gelnica sa v rámci akčného rozvojového plánu podarilo za necelý rok s podporou regionálneho príspevku a eurofondov vytvoriť 238 pracovných miest. Miera evidovanej nezamestnanosti klesla z 11,43 percenta na 9,72 percenta. Po výjazdovom rokovaní vlády v Gelnici o tom informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer-SD).



Minister zároveň konštatoval, že pred piatimi rokmi bola miera nezamestnanosti v okrese až na úrovni 22 percent.



"Mali sme tu 2200 dlhodobo evidovaných nezamestnaných, dnes ich máme 960. Uplynulý rok od prijatia akčného plánu ubudlo z evidencie nezamestnaných 245 ľudí a z nich bolo viac ako 200 dlhodobo nezamestnaných," povedal.



V prípade dobrých projektov sa tak podľa neho dokážu umiestniť na trhu práce aj tí, ktorí už možno rezignovali na prácu, a to aj v takom zložitom okrese, ako je Gelnica. Najviac pracovných miest od minulého roku pritom pribudlo v lesnom hospodárstve. Opatrenia sa podľa neho osvedčili, ako neúspech však hodnotí, že sa nepodarilo vytvoriť ani jeden sociálny podnik.







Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) označil akčný rozvojový plán pre okres Gelnica za vôbec najambicióznejší, keďže cieľom je do roku 2022 znížiť nezamestnanosť v okrese až na 4,8 percenta, čiže výrazne pod súčasný priemer na Slovensku.



Celkovo sa má vytvoriť 931 nových pracovných miest. Regionálny vládny príspevok na roky 2018-2022 predstavuje 2 105 000 eur. Na obdobie 2018-2019 sú podľa Rašiho schválené žiadosti o príspevok v objeme 706 000 eur, čiže na úrovni 84 percent.







Premiér Peter Pellegrini pripomenul špecifiká daného regiónu, keďže ide o najlesnatejší okres na Slovensku so 74 percentami lesných pozemkov, a zároveň o vysoký až štvrtinový podiel rómskeho obyvateľstva. To tvorí v tretine všetkých obcí okresu majoritu.



Politiku vlády zaoberať sa priamo na mieste situáciou v menej rozvinutých okresoch považuje Pellegrini za správnu, keďže regionálne rozdiely na Slovensku naďalej pretrvávajú.



"Počas roka, odkedy som na čele slovenskej vlády, bola polovica rokovaní vlády v regiónoch, čím napĺňame prísľub a priority, ktoré som po nástupe do funkcie dal, že vláda nesmie rozhodovať len z Bratislavy, ale musí byť v regiónoch, aby vnímala, ako sa ľuďom v regiónoch žije, čo ich reálne trápi a prijímala opatrenia na odstraňovanie konkrétnych problémov v jednotlivých okresoch," povedal.



Gelnický región bol zaradený medzi najmenej rozvinuté okresy v roku 2017. Dôvodom bola skutočnosť, že okres dlhodobo vykazuje vysokú mieru nezamestnanosti.