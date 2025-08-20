< sekcia Regióny
Vláda bude rokovať o týždeň v Senici,mesto avizuje dopravné obmedzenia
Autor TASR
Senica 20. augusta (TASR) - Vláda SR absolvuje v stredu 27. augusta výjazdové rokovanie v Senici. TASR to potvrdili z tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR. Mesto Senica avizuje v tejto súvislosti viaceré dopravné obmedzenia.
„Výjazdové rokovanie vlády bude zamerané na okresy Senica a Skalica,“ priblížil ÚV program zasadnutia kabinetu, ktoré sa uskutoční v Dome kultúry v Senici.
Samospráva v tejto súvislosti upozorňuje na úplnú uzáveru, ktorá sa bude 27. augusta v čase od 6.00 do 15.00 h týkať ulice Námestie oslobodenia v časti od hlavnej svetelnej križovatky po križovatku s ulicami Bottova - Moyzesova.
„Podľa informácií Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru Senica bude uzávera cesty regulovaná príslušníkmi polície,“ priblížilo mesto na svojom webe.
Obchádzka bude vyznačená dočasným dopravným značením po ceste II/500 (ulicami Hviezdoslavova, Čáčovská cesta), po miestnych komunikáciách v smere Kúty - Trnava (ulicami Tehelná, Dlhá, Kasárenská, Kaplinská cesta) a v smere Holíč - Trnava (ulicami Hviezdoslavova, Priemyselná, Kaplinská cesta - výjazd na Jablonicu, respektíve Trnavu a späť).
Od utorka 26. augusta od 20.00 do 15.00 h ďalšieho dňa bude platiť zákaz parkovania na niektorých plochách v okolí kultúrneho domu na Robotníckej ulici. Obyvateľom mesta sú distribuované písomné oznámenia s podrobnými informáciami.
