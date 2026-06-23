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Vláda bude v Malcove rokovať o opatreniach na rozvoj severovýchodu SR
V centre pozornosti má byť aj pokračujúci rozvoj dopravnej a verejnej infraštruktúry, podpora podnikateľského prostredia a vytváranie podmienok pre nové pracovné príležitosti.
Autor TASR
Malcov 23. júna (TASR) - Výjazdové rokovanie vlády SR v obci Malcov v okrese Bardejov sa v stredu (24. 6.) zameria na opatrenia podporujúce rozvoj okresov Bardejov, Levoča, Snina a Poprad. Medzi hlavné témy budú patriť zdravotníctvo, doprava, zamestnanosť, rozvoj cestovného ruchu, podpora samospráv, investícií či zvyšovanie kvality života obyvateľov. TASR o tom informovali z tlačového a informačného odboru Úradu vlády (ÚV) SR.
Ako uviedli, severovýchod Slovenska patrí medzi regióny s výrazným rozvojovým potenciálom. Nachádzajú sa tam významné turistické oblasti, historické mestá, prírodné lokality medzinárodného významu aj dôležité priemyselné centrá. Cieľom vlády je podporiť projekty, ktoré pomôžu lepšie využiť silné stránky regiónu a zároveň reagovať na jeho rozvojové potreby.
V centre pozornosti má byť aj pokračujúci rozvoj dopravnej a verejnej infraštruktúry, podpora podnikateľského prostredia a vytváranie podmienok pre nové pracovné príležitosti. Dôležitou témou zostáva podľa ÚV aj ďalší rozvoj cestovného ruchu, ktorý patrí medzi kľúčové zdroje ekonomického rastu v regióne, a to od historických pamiatok UNESCO cez kúpeľníctvo až po najvýznamnejšie horské strediská Slovenska.
Významné postavenie v rámci severovýchodného Slovenska má podľa ÚV okres Poprad, ktorý je prirodzeným centrom podtatranského regiónu. Popri cestovnom ruchu zohráva dôležitú úlohu aj priemysel. Úrad vlády v tejto súvislosti poukázal na spoločnosť Tatravagónka Poprad, ktorú označil za jedného z najvýznamnejších zamestnávateľov na východnom Slovensku a významného európskeho výrobcu železničných vozňov.
Ako uviedli, severovýchod Slovenska patrí medzi regióny s výrazným rozvojovým potenciálom. Nachádzajú sa tam významné turistické oblasti, historické mestá, prírodné lokality medzinárodného významu aj dôležité priemyselné centrá. Cieľom vlády je podporiť projekty, ktoré pomôžu lepšie využiť silné stránky regiónu a zároveň reagovať na jeho rozvojové potreby.
V centre pozornosti má byť aj pokračujúci rozvoj dopravnej a verejnej infraštruktúry, podpora podnikateľského prostredia a vytváranie podmienok pre nové pracovné príležitosti. Dôležitou témou zostáva podľa ÚV aj ďalší rozvoj cestovného ruchu, ktorý patrí medzi kľúčové zdroje ekonomického rastu v regióne, a to od historických pamiatok UNESCO cez kúpeľníctvo až po najvýznamnejšie horské strediská Slovenska.
Významné postavenie v rámci severovýchodného Slovenska má podľa ÚV okres Poprad, ktorý je prirodzeným centrom podtatranského regiónu. Popri cestovnom ruchu zohráva dôležitú úlohu aj priemysel. Úrad vlády v tejto súvislosti poukázal na spoločnosť Tatravagónka Poprad, ktorú označil za jedného z najvýznamnejších zamestnávateľov na východnom Slovensku a významného európskeho výrobcu železničných vozňov.