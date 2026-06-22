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Vláda bude v Malcove rokovať o rozvoji 4 okresov severovýchodu SR
Región s viac ako 250.000 obyvateľmi zahŕňa podľa ÚV SR jedny z najvýznamnejších lokalít Slovenska.
Autor TASR
Bardejov 22. júna (TASR) - Výjazdové rokovanie vlády SR, ktoré sa uskutoční v stredu (24. 6.) v obci Malcov v okrese Bardejov, sa zameria na štyri okresy severovýchodného Slovenska - Bardejov, Levoču, Sninu a Poprad. Ako TASR informovali z tlačového a informačného odboru Úradu vlády (ÚV) SR, ide o región s viac ako 250.000 obyvateľmi, ktorý má významný hospodársky, turistický aj kultúrny potenciál.
Región s viac ako 250.000 obyvateľmi zahŕňa podľa ÚV SR jedny z najvýznamnejších lokalít Slovenska - Vysoké Tatry, historické mestá zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO, Bardejovské Kúpele či Národný park Poloniny.
„Práve spojenie prírodného bohatstva, historického dedičstva, cestovného ruchu a priemyslu vytvára predpoklady na jeho ďalší rozvoj,“ povedali z úradu vlády. Okresy Bardejov, Levoča, Snina a Poprad spájajú podľa ÚV SR nielen spoločné historické korene regiónov Spiša, Šariša a horného Zemplína, ale aj podobné výzvy. Patrí medzi ne rozvoj dopravnej infraštruktúry, podpora investícií, vytváranie pracovných príležitostí, rozvoj cestovného ruchu a zvyšovanie kvality života obyvateľov.
„Cieľom výjazdového rokovania vlády SR je podporiť ďalší rozvoj severovýchodného Slovenska a posilniť spoluprácu štátu, samospráv a regionálnych partnerov. Rokovanie zároveň potvrdzuje záujem vlády o vyvážený regionálny rozvoj a o vytváranie podmienok pre to, aby sa kvalitný život, pracovné príležitosti a verejné služby rozvíjali vo všetkých častiach Slovenska, nielen vo veľkých mestských centrách,“ dodal ÚV SR.
Región s viac ako 250.000 obyvateľmi zahŕňa podľa ÚV SR jedny z najvýznamnejších lokalít Slovenska - Vysoké Tatry, historické mestá zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO, Bardejovské Kúpele či Národný park Poloniny.
„Práve spojenie prírodného bohatstva, historického dedičstva, cestovného ruchu a priemyslu vytvára predpoklady na jeho ďalší rozvoj,“ povedali z úradu vlády. Okresy Bardejov, Levoča, Snina a Poprad spájajú podľa ÚV SR nielen spoločné historické korene regiónov Spiša, Šariša a horného Zemplína, ale aj podobné výzvy. Patrí medzi ne rozvoj dopravnej infraštruktúry, podpora investícií, vytváranie pracovných príležitostí, rozvoj cestovného ruchu a zvyšovanie kvality života obyvateľov.
„Cieľom výjazdového rokovania vlády SR je podporiť ďalší rozvoj severovýchodného Slovenska a posilniť spoluprácu štátu, samospráv a regionálnych partnerov. Rokovanie zároveň potvrdzuje záujem vlády o vyvážený regionálny rozvoj a o vytváranie podmienok pre to, aby sa kvalitný život, pracovné príležitosti a verejné služby rozvíjali vo všetkých častiach Slovenska, nielen vo veľkých mestských centrách,“ dodal ÚV SR.