Vláda by mala prinášať nádej, prezentuje však chaos, tvrdí Bratislava

Bratislava 1. marca (TASR) - V kríze by vláda mala prinášať hlavne nádej a povzbudenie. Viac však prezentuje spory a chaos, čo prebíja aj pozitívne zmeny, napríklad v justícii. Pri hodnotení blížiaceho sa roku od vymenovania vlády Igora Matoviča (OĽANO) to pre TASR uviedlo hlavné mesto SR Bratislava.



"Vláda pred rokom nastúpila v situácii, ktorá bola pre nás všetkých nová. Rieši problémy, na ktoré sa nevedela vopred pripraviť, čo však nemôže ospravedlniť jej zlyhania predovšetkým v manažmente a komunikácii," povedala hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová. Bratislavský magistrát tvrdí, že tu bola príležitosť na posilnenie spolupráce vlády so samosprávami. Pandémia totiž podľa hlavného mesta ukázala, že práve samosprávy boli a sú kľúčovými aktérmi napríklad pri organizácii testovania alebo pri komunikácii platných nariadení.



"Túto príležitosť však vláda nevyužila. Odhliadnuc od osobných útokov niektorých členov vlády na starostov a primátorov, pomocná ruka štátu neprichádza ani v prípade kompenzácií strát samospráv v dôsledku pandémie (napríklad výpadok príjmov dopravných podnikov)," poznamenala Rajčanová.