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VIDEO: Vláda má vyčleniť pre severovýchod SR vyše 3,3 milióna eur
Vyše 2,4 milióna eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území okresov Bardejov, Levoča, Snina a Poprad.
Autor TASR,aktualizované
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Malcov 24. júna (TASR) - Vláda by na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v obci Malcov v okrese Bardejov mala vyčleniť viac ako 3,3 milióna eur pre obce i subjekty v okresoch severovýchodného Slovenska. Na začiatku rokovania to avizoval predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).
Vyše 2,4 milióna eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území okresov Bardejov, Levoča, Snina a Poprad. Kabinet má tiež schváliť 35 úloh pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v regióne priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti. Úlohy sa týkajú rozvoja dopravnej a verejnej infraštruktúry, podpory podnikateľského prostredia, vytvárania podmienok pre nové pracovné príležitosti i rozvoja cestovného ruchu.
Vyše 2,4 milióna eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území okresov Bardejov, Levoča, Snina a Poprad. Kabinet má tiež schváliť 35 úloh pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v regióne priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti. Úlohy sa týkajú rozvoja dopravnej a verejnej infraštruktúry, podpory podnikateľského prostredia, vytvárania podmienok pre nové pracovné príležitosti i rozvoja cestovného ruchu.