Delegácia EP: Vláda musí pridať v začleňovaní znevýhodnených skupín

Košice 5. novembra (TASR) – Vláda SR musí pridať v začleňovaní znevýhodnených skupín. Skonštatovala to delegácia poslancov europarlamentu z Výboru Európskeho parlamentu (EP) pre zamestnanosť a sociálne veci, ktorá navštívila rómske osady na východnom Slovensku. Podľa vedúcej delegácie a predsedníčky výboru Lucie Ďuriš Nicholsonovej má Slovensko vážny problém s dodržiavaním základných ľudských práv v rómskych osadách. Pripomenula tiež, že v niektorých krajinách nedodržiavanie princípov právneho štátu ohrozilo čerpanie eurofondov.



Podľa jej slov videli dobré príklady, ako napríklad na Luníku IX v Košiciach, kde miestne orgány na všetkých úrovniach spolupracujú s mimovládnymi organizáciami, ale videli aj tie zlé. „Delegácia EP videla na území členského štátu Európskej únie (EÚ) žiť ľudí v podmienkach krajín tretieho sveta,“ povedala.



Ako uviedol europoslanec Manuel Pizarro z Portugalska, v súvislosti s tým musia konať slovenské orgány a európske inštitúcie spoločne. „Veľmi na mňa zapôsobilo to, čo som počas tejto návštevy videl v rómskych spoločenstvách na Slovensku. Životné podmienky týchto ľudí sú strašné – ženy, muži a veľa detí žije v extrémnej chudobe, bez naplnenia základných životných podmienok. Táto situácia nie je prijateľná. Ako európsky politik sa hanbím za to, čo som videl,“ uviedol. Pripomenul tiež, že slovenská vláda sa na májovom sociálnom samite EÚ v portugalskom Porte zaviazala pripraviť plán krokov v rámci plnenia Európskeho piliera sociálnych práv. „Nalieham na slovenskú vládu, aby predniesla súbor riešení, ktoré majú odstrániť sociálnu exklúziu týchto ľudí, ktorá nie je v súlade s princípmi právneho štátu v EÚ,“ dodal.



Po návrate do Bruselu má delegácia v pláne rokovania s ďalšími výbormi EP a vybranými eurokomisármi. V súvislosti s rómskou problematikou chcú vytvoriť veľkú alianciu. Podľa Ďuriš Nicholsonovej neplánujú zavádzať reštriktívne opatrenia. „Určite napíšeme list, v ktorom ponúkneme súčinnosť slovenským autoritám,“ ozrejmila s tým, že by sa mala týkať nastavenia čerpania eurofondov. Tiež chcú ponúknuť odporúčania na implementáciu projektov na príklade iných krajín. „Keď sa situácia zmení v osadách, tak sa zmení aj v živote majority, ktorá pri nich žije,“ doplnila.



Delegácia pricestovala do Košíc v stredu (3. 11.), cieľom trojdňovej návštevy východného Slovenska bolo zhodnotiť realizáciu projektov zameraných na lepšie začlenenie znevýhodnených skupín na Slovensku. Europoslanci sa stretli so zástupcami mimovládnych organizácií a predstaviteľmi verejnej správy vrátane splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity, verejnej ochrankyne práv či predstaviteľov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Navštívili tiež rómske osady v Drienovci, Dobšinej a v Trebišove, ako aj košické sídlisko Luník IX.