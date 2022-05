Na opatrenia súvisiace so znečistením Slanej vyčlenili 200.000

Bratislava 4. mája (TASR) - Na opatrenia, ktoré majú pomôcť zastaviť znečistenie rieky Slaná, vyčlení štát 200.000 eur. Rezort financií má ministerstvu hospodárstva poskytnúť tieto prostriedky zo štátnych finančných aktív. Návrh z dielne envirorezortu zobrala vláda na vedomie.



Šéf rezortu hospodárstva Richard Sulík (SaS) má bezodkladne zabezpečiť opatrenia na zníženie natekania nekontaminovaných banských vôd do hlbších obzorov bane. Taktiež sa má postarať o monitoring stavu bane a stavu vytekajúcich banských vôd, píše sa v materiáli. Následne má v spolupráci s ministrom životného prostredia Jánom Budajom (OĽANO) navrhnúť ďalšie opatrenia na čistenie vytekajúcich banských vôd do Slanej.



Budaj má podľa materiálu priebežne zabezpečiť kontrolu a monitoring stavu povrchového toku Slaná po realizácii opatrení na zníženie natekania nekontaminovaných banských vôd.



Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára, príčinou je vytekanie banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit, ktorý v obci Nižná Slaná v okrese Rožňava fungoval do roku 2008. Výsledky rozboru vody v rieke preukázali 12-násobne prekročenú hodnotu železa. Analýza vzoriek vody potvrdila aj zvýšenú hodnotu mangánu, síranov a výskyt arzénu. Znečistenie rieky Slaná nemá negatívny vplyv na kvalitu pitnej vody.



Znečistenie Slanej je už viditeľné aj na slovensko-maďarských hraniciach. Štátny podnik Rudné bane podal v súvislosti so znečistením vodného toku trestné oznámenie. Odmieta tvrdenia, že si nesplnil svoje povinnosti.