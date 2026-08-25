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Vláda: O výstavbe veterných parkov budú rozhodovať samosprávy
Na utorkovom rokovaní vláda SR predstaviteľom dotknutých samospráv jednoznačne deklarovala, že vláda nebude v predmetnej lokalite presadzovať ani realizovať výstavbu veterných parkov.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 25. augusta (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) inicioval utorkové stretnutie, ktorého cieľom bolo jasne pomenovať postoj vlády SR a prerokovať so zástupcami miest a obcí všetky otázky týkajúce sa možného budúceho rozvoja veternej energetiky v dotknutom regióne. Vláda SR zabezpečila, aby rozhodujúcu právomoc pri prípadnej výstavbe veterných parkov mali v rukách dotknuté samosprávy. O tom, či na ich území takýto projekt vznikne alebo nevznikne, tak budú rozhodovať samotné mestá a obce. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.
Vláda SR musí podľa ÚV rešpektovať záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z Plánu obnovy a odolnosti SR, ako ich prijala prechádzajúca vláda v rokoch 2022 - 2023, a formálne ich splní. Upozornil, že inak by súčasnej vláde SR bola uložená sankcia vo výške takmer pol miliardy eur, čo by výrazne negatívne ovplyvnilo prípravu a schválenie štátneho rozpočtu SR na rok 2027.
„Príprava podmienok pre rozvoj veternej energetiky nie je prioritou našej vlády. Ide o záväzky prijaté predchádzajúcimi vládami, ktoré rešpektujeme. Našou jednoznačnou energetickou prioritou je rozvoj jadrovej energetiky a príprava výstavby nového jadrového zdroja,“ zdôraznil Fico.
ÚV deklaroval, že vláda SR urobí všetko pre to, aby pre plnenie formálnych záväzkov predchádzajúcej vlády Slovensko neprišlo čo i len o jedno euro z plánu obnovy. Tieto finančné prostriedky smerujú do slovenských regiónov, do obnovy škôl a škôlok, zariadení sociálnych služieb, ambulancií, nemocníc a ďalšej verejnej infraštruktúry, ktorá priamo zlepšuje kvalitu života ľudí.
Na utorkovom rokovaní vláda SR predstaviteľom dotknutých samospráv jednoznačne deklarovala, že vláda nebude v predmetnej lokalite presadzovať ani realizovať výstavbu veterných parkov. Rovnako garantovala, že o prípadnej výstavbe veterných elektrární budú rozhodovať dotknuté samosprávy. Toto stanovisko sa vzťahuje aj na prípadné budúce zámery súkromných investorov. Bez súhlasu samospráv nebude možné takéto projekty presadiť.
Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) označil stretnutie s predstaviteľmi samospráv za korektné. „Odkaz na Zemplín je úplne jasný, že žiaden park sa tam stavať nebude,“ vyhlásil Taraba.
Vláda SR musí podľa ÚV rešpektovať záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z Plánu obnovy a odolnosti SR, ako ich prijala prechádzajúca vláda v rokoch 2022 - 2023, a formálne ich splní. Upozornil, že inak by súčasnej vláde SR bola uložená sankcia vo výške takmer pol miliardy eur, čo by výrazne negatívne ovplyvnilo prípravu a schválenie štátneho rozpočtu SR na rok 2027.
„Príprava podmienok pre rozvoj veternej energetiky nie je prioritou našej vlády. Ide o záväzky prijaté predchádzajúcimi vládami, ktoré rešpektujeme. Našou jednoznačnou energetickou prioritou je rozvoj jadrovej energetiky a príprava výstavby nového jadrového zdroja,“ zdôraznil Fico.
ÚV deklaroval, že vláda SR urobí všetko pre to, aby pre plnenie formálnych záväzkov predchádzajúcej vlády Slovensko neprišlo čo i len o jedno euro z plánu obnovy. Tieto finančné prostriedky smerujú do slovenských regiónov, do obnovy škôl a škôlok, zariadení sociálnych služieb, ambulancií, nemocníc a ďalšej verejnej infraštruktúry, ktorá priamo zlepšuje kvalitu života ľudí.
Na utorkovom rokovaní vláda SR predstaviteľom dotknutých samospráv jednoznačne deklarovala, že vláda nebude v predmetnej lokalite presadzovať ani realizovať výstavbu veterných parkov. Rovnako garantovala, že o prípadnej výstavbe veterných elektrární budú rozhodovať dotknuté samosprávy. Toto stanovisko sa vzťahuje aj na prípadné budúce zámery súkromných investorov. Bez súhlasu samospráv nebude možné takéto projekty presadiť.
Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) označil stretnutie s predstaviteľmi samospráv za korektné. „Odkaz na Zemplín je úplne jasný, že žiaden park sa tam stavať nebude,“ vyhlásil Taraba.