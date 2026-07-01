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Vláda odobrila aj zonáciu NP Poloniny
Poloniny budú po zonácii rozdelené do štyroch zón.
Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Rozloha Národného parku (NP) Poloniny bude mať po zonácii 32.809 hektárov. Zóna A s piatym stupňom ochrany by mala predstavovať 19,1 percenta územia. Vyplýva to z návrhu zonácie, ktorú vypracovalo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Vláda ho schválila na stredajšom zasadnutí.
Poloniny budú po zonácii rozdelené do štyroch zón. Zóna A bude mať 6293 hektárov. Výmeru 1718 hektárov má mať podľa rezortu zóna B so štvrtým stupňom ochrany, čo predstavuje 5,24 percenta rozlohy národného parku. Zónu C s tretím stupňom ochrany bude tvoriť 68,3 percenta výmery. Druhý stupeň ochrany bude v zóne D, ktorá bude mať 2375 hektárov, priblížil.
„NP Poloniny sa prekrýva so siedmimi národnými prírodnými rezerváciami, s 15 prírodnými rezerváciami a s jednou prírodnou pamiatkou. Po schválení zonácie NP Poloniny budú tieto chránené územia zrušené. Ochranné pásmo NP sa nebude prekrývať s národnou sústavou chránených území,“ skonštatovalo MŽP.
Do územia NP Poloniny navrhuje rezort začleniť aj územie prírodnej rezervácie Rydošová, ktorá je v súčasnosti z väčšej časti súčasťou územia Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty. Envirorezort pripomenul, že Rydošová je súčasťou lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy.
„Účelom vyhlásenia národného parku je zabezpečenie ochrany prírodných procesov a zabezpečenie priaznivého stavu predmetov ochrany národného parku, ktorými je 22 (z toho šesť prioritných) biotopov európskeho významu a tri biotopy národného významu, 41 druhov rastlín európskeho a národného významu, 97 druhov živočíchov európskeho a národného významu, 48 druhov vtákov,“ vysvetlilo ministerstvo.
Takmer celé územie NP Poloniny je podľa MŽP súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000. Do NP zasahujú územia európskeho významu Bukovské vrchy, Stinská, Ulička, časť Beskýd, Chránené vtáčie územie Bukovské vrchy a časť Chráneného vtáčieho územia Laborecká vrchovina. Do ochranného pásma Národného parku Poloniny zasahuje Lúky za Karcabou.
Tvrdí, že územie Polonín je prekryté aj viacerými územiami medzinárodného významu. Celý národný park je od roku 1992 súčasťou slovensko-poľsko-ukrajinskej Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty zahrnutej do svetovej siete UNESCO. Od roku 1998 je podľa MŽP rovnaké územie aj držiteľom Európskeho diplomu Rady Európy pre chránené územia.
Zonácia Polonín nadobudne účinnosť 15. júla 2026, niektoré ustanovenie 15. júla 2056.
Poloniny budú po zonácii rozdelené do štyroch zón. Zóna A bude mať 6293 hektárov. Výmeru 1718 hektárov má mať podľa rezortu zóna B so štvrtým stupňom ochrany, čo predstavuje 5,24 percenta rozlohy národného parku. Zónu C s tretím stupňom ochrany bude tvoriť 68,3 percenta výmery. Druhý stupeň ochrany bude v zóne D, ktorá bude mať 2375 hektárov, priblížil.
„NP Poloniny sa prekrýva so siedmimi národnými prírodnými rezerváciami, s 15 prírodnými rezerváciami a s jednou prírodnou pamiatkou. Po schválení zonácie NP Poloniny budú tieto chránené územia zrušené. Ochranné pásmo NP sa nebude prekrývať s národnou sústavou chránených území,“ skonštatovalo MŽP.
Do územia NP Poloniny navrhuje rezort začleniť aj územie prírodnej rezervácie Rydošová, ktorá je v súčasnosti z väčšej časti súčasťou územia Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty. Envirorezort pripomenul, že Rydošová je súčasťou lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy.
„Účelom vyhlásenia národného parku je zabezpečenie ochrany prírodných procesov a zabezpečenie priaznivého stavu predmetov ochrany národného parku, ktorými je 22 (z toho šesť prioritných) biotopov európskeho významu a tri biotopy národného významu, 41 druhov rastlín európskeho a národného významu, 97 druhov živočíchov európskeho a národného významu, 48 druhov vtákov,“ vysvetlilo ministerstvo.
Takmer celé územie NP Poloniny je podľa MŽP súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000. Do NP zasahujú územia európskeho významu Bukovské vrchy, Stinská, Ulička, časť Beskýd, Chránené vtáčie územie Bukovské vrchy a časť Chráneného vtáčieho územia Laborecká vrchovina. Do ochranného pásma Národného parku Poloniny zasahuje Lúky za Karcabou.
Tvrdí, že územie Polonín je prekryté aj viacerými územiami medzinárodného významu. Celý národný park je od roku 1992 súčasťou slovensko-poľsko-ukrajinskej Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty zahrnutej do svetovej siete UNESCO. Od roku 1998 je podľa MŽP rovnaké územie aj držiteľom Európskeho diplomu Rady Európy pre chránené územia.
Zonácia Polonín nadobudne účinnosť 15. júla 2026, niektoré ustanovenie 15. júla 2056.