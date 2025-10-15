< sekcia Regióny
Vláda odobrila navýšenie prostriedkov na rekonštrukciu budov UNLP
Z pôvodne plánovaných približne 10,5 milióna eur sa alokovaná suma zvýši na viac ako 12 miliónov eur.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 15. októbra (TASR) - Na rekonštrukciu vybraných budov Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) v Košiciach pôjde z plánu obnovy viac financií. Z pôvodne plánovaných približne 10,5 milióna eur sa alokovaná suma zvýši na viac ako 12 miliónov eur. Dôvodom je identifikácia potreby realizácie stavebných prác vo väčšom rozsahu, než sa pôvodne počítalo. Vláda odobrila zmenu výšky alokácie na stredajšom rokovaní.
„Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice v procese vypracovania projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby rekonštrukcie budov ‚Pavilón VI a VII‘ a ‚Pavilón XIX‘ identifikovala potrebu realizácie stavebných prác vo väčšom rozsahu, ako sa pri príprave investičného zámeru pôvodne predpokladalo. S cieľom úspešnej realizácie investičnej akcie a čerpania finančných prostriedkov v rámci predmetného priameho vyzvania, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice navrhuje navýšiť alokované finančné prostriedky pre ňu určené,“ uviedlo ministerstvo zdravotníctva v predkladacej správe.
Rezort ozrejmil, že UNLP je správcom národnej kultúrnej pamiatky a historickej budovy v areáli na Rastislavovej ulici. „Tieto kultúrne a historické pamiatky sa nachádzajú v rušnom historickom areáli UNLP, vonkajšia fasáda pamiatkovej budovy ohrozuje chodcov a vozidlá, budovy sú využívané veľmi neefektívnym spôsobom s vysokými prevádzkovými nákladmi a zároveň, keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku vo vlastníctve štátu, je úlohou štátu ich zrekonštruovať. V budovách sú prevádzkované klinické medicínske pracoviská, pracoviská spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, vyhrievané rozvodmi s veľkými stratami a priestory sú bez centrálneho chladenia. V neposlednom rade ide o sanáciu spodných stavieb, ktoré sú zavlhnuté a pomaly devastované degradáciou konštrukcií,“ vysvetlil.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) priblížil, že v spolupráci s prijímateľmi zdrojov z plánu obnovy dospeli k úsporám 33 miliónov eur. Ide tiež o výsledok efektívneho riadenia. „Jedinou požiadavkou bolo, aby tieto projekty boli realizované v stanovených termínoch. Sú to projekty pomerne zásadného významu, predovšetkým pre niektoré regióny,“ povedal Šaško. Spomenul napríklad rekonštrukciu nemocničnej časti a zníženie energetickej náročnosti nemocnice s poliklinikou v Kráľovskom Chlmci.
