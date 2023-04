Štát schválil Banskej Štiavnici do 11 miliónov eur na obnovu pamiatok

Bratislava/Banská Štiavnica 5. apríla (TASR) - Banská Štiavnica dostane v tomto roku od štátu sumu do štyroch miliónov eur na sanáciu objektov, postihnutých marcovým požiarom v historickom centre mesta. Ďalších sedem miliónov eur bude na obdobie 2023 – 2025 alokovaných pre ministerstvá na obnovu zdevastovaných budov a archívov, ktoré majú vo svojej správe. Vyplýva to z uznesenia vlády, ktoré kabinet schválil na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v Banskej Štiavnici.



Predmetom rokovania bola finančná pomoc mestu v súvislosti s ničivým požiarom, ktorý historické centrum zasiahol v sobotu 18. marca. Plamene zasiahli sedem historických budov, ktoré sú súčasťou lokality UNESCO. Vláda počas záchranných prác deklarovala finančnú intervenciu na obnovu. "Dôležité je, aby budovy, ktoré poškodil požiar, čo najskôr získali svoj pôvodný vzhľad," pripomínajú predkladatelia vládneho materiálu, ktorý prináša odhad nákladov na sanáciu. Cena rekonštrukcie sa podľa tohto odhadu pohybuje v rozmedzí od 23.971.164 eur ako najnižšej predbežnej sumy až po 30.892.764 eur ako horná hranica odhadovaných nákladov.



V návrhu uznesenia vlády je pre Banskú Štiavnicu vyčlenená suma do 4.000.000 eur z rezervy vlády v tomto roku na objekty, akým je napríklad miestna základná umelecká škola. Ďalej bude vyčlenených 7 000.000 eur pre kapitoly Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo životného prostredia SR na roky 2023 – 2025, ktoré majú byť použité na údržbu a rekonštrukciu poškodených budov, i reštaurovanie a konzervovanie na poškodených archívnych dokumentoch v správe týchto rezortov, konkrétne v Slovenskom banskom archíve, Slovenskom banskom múzeu Berggericht a v Galérii J. Kollára," uvádza sa v schválenom uznesení. Vyčlenené prostriedky budú určené aj na preventívne opatrenia, teda zlepšenie zabezpečenia budov pred ďalšími požiarmi.



V prípade súkromných majiteľov poškodených pamiatkových objektov – napr. Banka lásky, Pizzéria Black M, rodinný dom Dolná ružová 1 alebo rodinný dom Eleuzína, predstavia rezorty vnútra a kultúry do konca júna samostatný mechanizmus financovania.



Materiál pripomína, že mesto vyčíslilo výdavky na záchranné práce vykonávané v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie. "Po ich verifikovaní bude vláde predložený návrh na financovanie týchto nákladov z prostriedkov štátneho rozpočtu," dodávajú predkladatelia.