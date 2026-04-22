Vláda si v L. Mikuláši pripomenie 81. výročie víťazstva nad fašizmom
Autor TASR
Bratislava/Liptovský Mikuláš 22. apríla (TASR) - Vláda si 10. mája v Liptovskom Mikuláši pripomenie 81. výročie víťazstva nad fašizmom. Návrh na organizačné zabezpečenie osláv schválila na zasadnutí v stredu. Hlavným organizátorom osláv je Ministerstvo obrany SR, spoluorganizátori budú ministerstvo vnútra a rezort zdravotníctva.
Oslavy sa začnú 10. mája o 11.00 h pietnym kladením vencov pri Pamätníku a vojenskom cintoríne Háj-Nicovô v Liptovskom Mikuláši. Podujatie bude pokračovať na Akadémii Ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika slávnostným programom s príhovormi hostí. Budú tam aj statické a dynamické ukážky vojenskej techniky, slávnostná vojenská prísaha, prezentácia klubov vojenskej histórie, kultúrny a sprievodný program.
„Pripomínaním si tejto významnej historickej udalosti vzdávame česť tisícom Slovákov a príslušníkom národností žijúcich na území Slovenska, ktorí sa počas druhej svetovej vojny zapojili do bojov proti nacistickému Nemecku a jeho satelitom, a to nielen v československých vojenských jednotkách v zahraničí, v povstaleckej prvej československej armáde na Slovensku a v domácom partizánskom hnutí, ale aj v armádach iných štátov protifašistickej koalície či v hnutiach odporu na území okupovaných krajín,“ priblížil rezort obrany.
